Японцы начали принимать в России заказы на Toyota Supra

Из этой небольшой партии 3 экземпляра Toyota Supra — в особой версии A90 Edition 1 с кузовом, окрашенным в серый матовый цвет, красными корпусами боковых зеркал и с отделкой салона в красно-черных тонах.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новую «Супру» продают всего в 13-ти дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Минеральных Водах, Сочи и Новороссийске.

Напомним, что возрожденный спорткар построили на одной «тележке» с BMW Z4 и оснастили таким же, как у «баварца», мотором: трехлитровой рядной наддувной «шестеркой» мощностью 340 л. с. (до 500 Нм крутящего момента), выступающей с восьмискоростным «автоматом». Агрегат помогает разогнаться авто с места до сотни за 4,3 с.

Изюминка новинки — крыша Dubble Bubble («двойной пузырь»). Как рассказали разработчики, это отсыл к обладателю той же черты — Toyota 2000GT — первому спорткару марки.