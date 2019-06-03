В России запустили продажу Hyundai Solaris в спецверсии

Фото: Hyundai
Стараясь привлечь аудиторию к одному из своих самых популярных авто, корейцы привезли россиянам Hyundai Solaris (к слову сказать, в апреле уступившему по продажам VW Polo) в лимитированной спецверсии Super Series. Тираж новинки ограничен 6000 экземпляров.
Светлана Ермолаева

Седан Hyundai Solaris Super Series может похвастать климат-контролем и мультимедийным комплексом с семидюймовым монитором, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, зимой придутся кстати обогрев «лобовухи» и форсунок стеклоомывателя.

Такой Solaris построен из авто в комплектации Comfort и представлен только со 123-сильным мотором объемом 1,6 л, сочетающимся с шестиступенчатой механической коробкой передач или с «автоматом» с аналогичным количеством скоростей. Кстати, отличить «четырехдверку» в спецверсии с первого взгляда можно по табличке с надписью Super Series.

Стоит отметить, что продажи новинки ограничены не только количеством доступных авто, но и временем. Как рассказали представители бренда, на рынке этот седан продержится с мая по октябрь. Новинка оценивается в 880 000 рублей.

Напомним, в силовой линейке модели есть двигатель и поскромнее: 1,4-литровый мощностью 100 л. с., также работающий и с «механикой» и с АКП. Для сравнения стоит сказать, что в базе и с этим агрегатом автомобиль оценивается в 739 000 рублей.

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3 июня 2019
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