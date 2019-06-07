Названы пять главных российских автозаводов

В прошлом году на отечественных площадках построили около 1,55 млн. «легковушек», при этом 70% из них выехали за ворота пятерки самых крупных. Итак, лидером по выработке вполне предсказуемо стали тольяттинские мощности АВТОВАЗа с показателем в 364 300 единиц.

Второе место досталось заводу Hyundai Motor Manufacturing Rus, расположенному под Санкт-Петербургом. С его конвейеров сошло 246 500 «корейцев». В третью строчку вписался мультибрендовый калининградский «Автотор», изготовивший 202 700 автомобилей BMW, Genesis, KIA и Hyundai. Четвертым пунктом следует калужский Volkswagen Group Rus (143 500 экземпляров), а ТОП-5, по сообщению агентства «Автостат», замыкает «LADA Ижевск» (131 400 штук).

Напомним, что буквально на днях портал «АвтоВзгляд» написал о трех основных автозаводах, где производят половину всех иномарок для отечественных потребителей: уже упомянутых «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Автоторе» и АВТОВАЗе.