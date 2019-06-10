Jeep Gladiator представят в специальной версии

Слет будет проходить в итальянском курортном горнолыжном городке Сан-Мартино-ди-Кастроцца в южной части Альп с населением, не доходящим до 600 человек. Пресс-служба автостроителя обещает три дня «захватывающих приключений». Организаторы предложат протестировать всю продуктовую линейку Jeep, а также развеяться на концерте с живым звуком и на иных развлекательных «активностях» для всей семьи.

Изюминкой шок станет Jeep Gladiator, вышедший из-под пера заводского подразделения Mopar. Напомним, пикап — модель новая, ее представили в конце прошлого года на моторшоу в Лос-Анджелесе. Новинка, по всей видимости, доберется и до российской публики.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в движение грузовичок приводится бензиновой V-образной «шестеркой» объемом 3,6 л, позже в моторной гамме появится и трехлитровый турбодизель. В Европе авто появится в 2020 году. Российские продажи — с традиционной для иарки годовой задержкой.