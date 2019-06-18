Эксклюзивные Toyota Supra раскупили в России за 4 часа

Фото: Toyota
Возрожденный спорткар Toyota Supra добрался до российского рынка, правда, в количестве 22 экземпляров. Три из них — были в эксклюзивной версии A90 Edition 1, чью серию ограничили всего 90 экземплярами. Так вот, купе в этом варианте были раскуплены за рекордно короткое время.
Светлана Ермолаева

После того, как стартовал прием заказов на спорткар, все Toyota Supra A90 Edition 1 в течение первых четырех часов были забронированы с предоплатой. Напомним, что авто в спецверсии получило разработанный специально по этому случаю матовый оттенок кузова, окрашенные в черный цвет корпуса боковых зеркал и кованые колесные диски диаметром 19 дюймов.

Стоит отметить, что каждый из девяти десятков особенных Supra имеет свой порядковый номер, табличку с которым разработчики разместили на центральной консоли в салоне, отделанном в черном и темно-сером цветах с контрастными красными акцентами.

Напомним, что авто вооружили 340-сильной «турбошестеркой» объемом 3 л с максимальным крутящим моментом в 500 Нм, в паре с ней выступает восьмискоростной «автомат». Ценник на «двухдверку» стартует от 5 534 000 рублей.

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18 июня 2019
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