Эксклюзивные Toyota Supra раскупили в России за 4 часа

После того, как стартовал прием заказов на спорткар, все Toyota Supra A90 Edition 1 в течение первых четырех часов были забронированы с предоплатой. Напомним, что авто в спецверсии получило разработанный специально по этому случаю матовый оттенок кузова, окрашенные в черный цвет корпуса боковых зеркал и кованые колесные диски диаметром 19 дюймов.

Стоит отметить, что каждый из девяти десятков особенных Supra имеет свой порядковый номер, табличку с которым разработчики разместили на центральной консоли в салоне, отделанном в черном и темно-сером цветах с контрастными красными акцентами.

Напомним, что авто вооружили 340-сильной «турбошестеркой» объемом 3 л с максимальным крутящим моментом в 500 Нм, в паре с ней выступает восьмискоростной «автомат». Ценник на «двухдверку» стартует от 5 534 000 рублей.