Стартовали продажи экономичного Geely Emgrand GL

Речь, правда, пока идет о начале продаж в Поднебесной. Рестайлинговый Geely Emgrand GL, представленный в начале апреля, обзавелся новым рулевым колесом и доработанной мультимедийной системой с большим тачскрином и возможностью голосового управления, а также беспроводной зарядкой для телефона.

Но главная обновка — это 1,5-литровая турбированная «тройка» мощностью 177 л. с., разработанная шведскими коллегами из Volvo. Она же и вошла в состав плагин-гибридной силовой установки. Этот бензиновый мотор стоит на вооружении кроссовера Geely SX11. Но если посвежевший седан к российским потребителям пока не спешит, то «паркетник» уже готовится приехать в отечественные шоу-румы.

Напомним, что компактный Geely SX11 создан по мотивам премиального Volvo XC40. Его длина достигает 4330 мм, ширина — 1800 мм при высоте 1609 мм и колесной базе в 2600 мм. Турбодвижку аккомпанирует пятискоростная «механика», либо вариатор.

Стоит добавить, что это не единственная новинка из КНР, ожидаемая на российском рынке. Кроме нее приедут обновленный Atlas и купеобразный «паркетник» Geely FY11. Кстати, нафаршированный до некуда автомобиль уже успел протестировать на специальном полигоне обозреватель Вячеслав Василенко. Машина, мягко говоря, удивила. Впрочем, все подробности — здесь.