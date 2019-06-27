В каких городах больше всего автомобилей

Больше всего «легковушек» зарегистрировано в Белокаменной, где в автопарке числится около 3,7 млн. машин. Вторым пунктом в рейтинге следует культурная столица с показателем в 1,75 млн. авто. В остальных городах число легковых авто не доходит и до полумиллиона.

Тройку лидеров замыкает Екатеринбург, где «проживает» около 462 000 автомобилей. На четвертой и пятой строчках прописались Новосибирск (445 000 экземпляров) и Самара (394 000 штук) соответственно. Далее первая десятка выглядит следующим образом: Казань (374 000 единиц), Нижний Новгород (361 000 «авто»), Краснодар (341 000 автомобилей), Челябинск (331 машин) и Воронеж (330 000 экземпляров), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что аналитики также обнародовали хит-парад брендов, чьих автомобилей больше всего на территории РФ. И, конечно, на пером месте выступает LADA: каждый третий автолюбитель — обладатель «вазовской» продукции.