Маленький Volkswagen признали самым элегантным автомобилем

Электрический компактный Volkswagen ID. Buggy дебютировал весной на Женевском автосалоне. «Малыш» с открытым верхом и внушительным дорожным просветом в 239 мм построили на гибкой платформе MEB, созданной инженерами из Вольфсбурга специально для электрокаров.

Работая над «зеленым» ID. Buggy, заводские художники вдохновлялись дизайном таких машин 60—70-х гг. Стоит отметить, что багги — это не обязательно хорошо вооруженный миниатюрный автомобиль для покорения бездорожья. Так называют и маленькие машины без крыши для пляжного отдыха. А первоначально название пошло от небольших на два места гужевых повозок, а потом понятие «перетекло» и в автомобильную промышленность.

На Concours d’Elegance в Шантийи VW ID. Buggy собрал наибольшее количество голосов и стал призером зрительских симпатий. Помимо экологически чистого «немца» в конкурсе поучаствовали еще восемь прототипов: Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation, BMW Vision M Next, Bugatti La Voiture Noire, DS X E-Tense, Honda E, Lexus Concept LC Convertible, Mclaren Speedtail и Renault EZ-Ultimo.