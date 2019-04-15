Новый кроссовер Volkswagen ID. Roomzz представлен официально

В преддверии Шанхайского моторшоу, который распахнет свои двери для посетителей 16 апреля, состоялось мероприятие Brand SUV Night, где представили новый концептуальный кроссовер на электрической тяге Volkswagen ID. Roomzz. Ключевые «фишки» шоу-кара — салон, настраиваемый по усмотрению водителя, и отделка интерьера яблоками.
По словам шеф-дизайнера компании Volkswagen Клауса Бишоффа, новый Volkswagen ID. Roomzz «выглядит как монолит, высеченный из цельного куска металла». Любопытное сравнение, с которым сложно не согласиться. Кроссовер получил интерактивные матричные фары, встроенный в стекло стоп-сигнал и программируемые светодиодные фонари. Почему программируемые? Потому что автовладелец может сам выбрать их рисунок.
В движение Volkswagen ID. Roomzz приводится двумя электромоторами — по одному на каждой оси. Суммарная мощность установки достигает 306 л. с. По умолчанию работает только тот агрегат, что расположен сзади — «передний» двигатель включается в работу лишь в том случае, если колеса буксуют или того желает сам водитель. Разгон до первой сотни происходит за 6,6 секунды, максимальная скорость SUV — 180 км/ч. Без подзарядки авто может проехать до 475 км.
Volkswagen ID. Roomzz оснащен сдвижными дверями. Когда водитель и пассажиры садятся в машину, кресла для их удобства поворачиваются на 20 градусов. Традиционной «приборки» в салоне авто не сыскать — ее функцию выполняет стеклянная панель с 13,8-дюймовым экраном мультимедийной системы и проекционным дисплеем. На руле — тачпад для переключения режимов работы трансмиссии, на который также выводятся подсказки навигационной системы.
В списке оснащения шоу-кара значатся умные сиденья, которые могут находиться в одном из трех положений, климатическая установка CleanAir с активным фильтром и функцией оценки качества воздуха в салоне и многие другие «опции будущего». Интересно, что кресла Volkswagen ID. Roomzz обиты искусственной кожей AppleSkin, где 20% полиуретана заменено на остатки яблок, полученных в процессе производства сока. Пол отделан дубом, а боковые панели — материалом на текстильной основе.
Уже известно, что предсерийный вариант Volkswagen ID. Roomzz увидит свет в 2021 году. Первое время семиместный кроссовер будет продаваться исключительно в Китае, однако не исключено, что в дальнейшем модель поступит и на другие рынки. Вольфсбургцы называют в качестве будущих конкурентов своей новинки Tesla Model X и Audi e-tron.