Новый кроссовер Volkswagen ID. Roomzz представлен официально

Volkswagen ID. Roomzz оснащен сдвижными дверями. Когда водитель и пассажиры садятся в машину, кресла для их удобства поворачиваются на 20 градусов. Традиционной «приборки» в салоне авто не сыскать — ее функцию выполняет стеклянная панель с 13,8-дюймовым экраном мультимедийной системы и проекционным дисплеем. На руле — тачпад для переключения режимов работы трансмиссии, на который также выводятся подсказки навигационной системы.

В списке оснащения шоу-кара значатся умные сиденья, которые могут находиться в одном из трех положений, климатическая установка CleanAir с активным фильтром и функцией оценки качества воздуха в салоне и многие другие «опции будущего». Интересно, что кресла Volkswagen ID. Roomzz обиты искусственной кожей AppleSkin, где 20% полиуретана заменено на остатки яблок, полученных в процессе производства сока. Пол отделан дубом, а боковые панели — материалом на текстильной основе.

Уже известно, что предсерийный вариант Volkswagen ID. Roomzz увидит свет в 2021 году. Первое время семиместный кроссовер будет продаваться исключительно в Китае, однако не исключено, что в дальнейшем модель поступит и на другие рынки. Вольфсбургцы называют в качестве будущих конкурентов своей новинки Tesla Model X и Audi e-tron.