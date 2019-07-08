KамАЗ представил суперэкономичный газодизельный тягач

Седельный тягач KAMAЗ-5490 Neo оснастили газобаллонным оборудованием, питающим газодизельный мотор (разработан ребятами из Daimler). Такая обновка позволит сэкономить до 500 000 рублей в год на горючем, при условии пробега не менее 185 000 км. Причем двигатель сохранил все мощностные характеристики.

Авто укомплектовано 12-литровым турбированным мотором мощностью 401 л. с. с максимальным крутящим моментом в 2000 Нм.

Кроме того, на своем стенде бренд из Набережных Челнов выставил самосвал KAMAЗ-6580 повышенной грузоподъемности (до 25,5 тонны). Большегруз оборудован 16-тонными ведущими мостами для работы на карьерах, перевозки руды и дорожного строительства. Но самосвал — не новый, его представили еще в 2016 году. Грузовик поспорил на рынке с более дорогими специализированными «БелАЗами».

Кстати, напомним, что в конце прошлого года предприятие запустило сборку грузовиков новейшего семейства «КамАЗ К5». Автомобили уже пошли в продажу.