Хочется и колется: 5 причин никогда не покупать рамный внедорожник

Мир, в которым мы живем, развивается и движется вперед семимильными шагами, порождая все новые технологии и решения каждый Божий день. То, что вчера было аксиомой, сегодня отправляется в музей. Сейчас под словосочетанием «рамный автомобиль» представляется исключительно внедорожник, пикап, а то и вовсе грузовик.

Между тем, самый настоящий рамный седан сошел с конвейера в 2011 году. И пусть хоть кто-то скажет, что Ford Crown Victory был плохой машиной. Но были причины, по которым легковушка перестала быть рамной.