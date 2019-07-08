Хочется и колется: 5 причин никогда не покупать рамный внедорожник

Современные технологии и нормы безопасности вытеснили автомобили классической рамной конструкции на задворки автомобильного рынка. Покупатели лютуют на тему надежности несущей конструкции, с теплотой вспоминая старую-добрую раму, но, кажется, в этом случае автоконцерны приняли верное решение…
Мир, в которым мы живем, развивается и движется вперед семимильными шагами, порождая все новые технологии и решения каждый Божий день. То, что вчера было аксиомой, сегодня отправляется в музей. Сейчас под словосочетанием «рамный автомобиль» представляется исключительно внедорожник, пикап, а то и вовсе грузовик.
Между тем, самый настоящий рамный седан сошел с конвейера в 2011 году. И пусть хоть кто-то скажет, что Ford Crown Victory был плохой машиной. Но были причины, по которым легковушка перестала быть рамной.
Вес
Рамная машина, какие бы современные и высокотехнологичные стали ни применяли при ее производстве, значительно тяжелее автомобиля с несущим кузовом. И все бы ничего: мотор пободрее, да крутящего момента побольше, но тут как назло решили закрутить экологические нормы и цены на топливо по всему миру. Заплатив за солярку и технологии, сделавшие машину медленнее, но экологичнее, автовладелец начинает считать затраты.
В итоге рамный внедорожник, надежный и ресурсный, стоит дорого или не едет на те деньги, что за него просят. А бездорожья вокруг все меньше, асфальта — все больше. И здравый смысл начинает побеждать.
Увы, рамная конструкция подразумевает уменьшение объема пассажирского отсека, высокую посадку и низкий потолок. Понравится такое не всем. Особенно, в сравнении с конкурентами. Аналогичный автомобиль, но построенный на несущем кузове, будет на порядок просторнее. Логично ведь, что каждому хочется «больше автомобиля за меньше денег»?
Именно выбор покупателей регулярно отправляет раму на покой, замещая ее более легкими и просторными автомобилями с несущим кузовом. Даже в сегменте полноценных внедорожников. Что уж говорить про кроссоверы и прочие легковые автомобили.
Управляемость
Рамную машину невозможно научить ездить так же, как простую легковушку. Она кренится в поворотах, а высокий центр тяжести просто не позволяет некоторые маневры. Особенно сильно этот отрицательный эффект раскрывается на городских улицах, где хочется быстрее, а получается, как у «ГАЗели». Добавив сюда еще и неразрезной задний мост, который обеспечивает впечатляющую надежность, но никак не способствует скоростному маневрированию, водитель, который доселе ездил только на легковушках, начинает испытывать самый настоящий дискомфорт.
Впрочем, это уже дело привычки. Но вот про гонки и слалом на рамной машине точно придется забыть.
Как ни странно, этот крошечный факт имеет в России огромное значение: vin-код, расположенный на раме внедорожника, регулярно становится камнем преткновения при продаже машины. Он быстро приходит в негодность, сгнивая, становится нечитаемым и превращает транспорт в проблему.
Чтобы сохранить номер на раме, его требуется сразу после покупке залепить специальным химическим пластилином. Иначе есть шанс получить «вечный автомобиль». Снять его с учета будет крайне проблематично. Ну или в утиль.
Пассивная безопасность
Рамные автомобили куда опаснее для всех окружающих, чем их коллеги с несущим кузовом. Очень немногим — и чаще всего, японским — компаниям удалось создать раму, которая складывается в случае аварии безопасно для пассажиров, пешеходов и других водителей. Отечественный же рамный транспорт а-ля УАЗ знаменит тем, что даже при незначительном, вполне будничном столкновении кузов может просто сорвать с рамы, что грозит большими бедами для всех окружающих. И внутри сидящих.
Крупные города и мегаполисы всеми силами стараются изжить этот архаичный транспорт со своих улиц, усиливая контроль за выхлопом, задирая цены на бензин и требуя безопасности от всего движимого имущества.
Впрочем, рамные машины все равно популярны в России, ведь только рамная конструкция способна на протяжении десятилетий противостоять кошмару русской дороги без последствий для кузова. А это в наших широтах ценится намного выше, чем какие-то там экологические нормы и требования к безопасности.