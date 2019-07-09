Hyundai интригует первым тизером новейшей модели

На загадочном изображении виден только фрагмент заднего фонаря, задняя стойка и часть двери. В пресс-службе Hyundai заявили, что модель предназначается для европейских покупателей. Автомобиль получит совершенно новый для марки стиль дизайна как внешности, так и салона.

Компания обещает, что новинка сможет похвастать самыми передовыми системами безопасности и станет лидером в своем классе. Ее дебют запланирован на сентябрь текущего года и пройдет на моторшоу во Франкфурте.

Официальная информация на этом исчерпывается, однако автоэксперты уже успели предположить, что марка готовит некий компактный хетчбэк. Не исключено, что это будет i20 следующего поколения. Так же существует версия, подразумевающее появление еще одного кроссовера в линейке Hyundai — мельче нового Venue. Ничего не мешает, кстати, объединить оба озвученных варианта и ждать крошечный кросс-хетч.

Стоит отметить, что технические новинки от южнокорейской компании сыпятся в последнее время словно из рога изобилия. Так, в начале июля марка представила новый мощный суперэкономичный мотор, а чуть раньше — продвинутую систему безопасности, умеющую ставить диагноз водителю после ДТП.