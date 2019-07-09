Названы сроки старта продаж нового кроссовера Hyundai Venue

Стоит напомнить, что Hyundai Venue выполнен в одном стиле с большим Palisade, впервые представленным в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка получила яркую внешность: многоэтажную оптику, крупную фальшрадиаторную решетку с большим количеством хрома и те же квадратные формы, под стать самому большому кроссоверу из продуктовой линейки бренда.

Модель, габаритами не дотягивающая даже до популярной в России Creta, оснастят 1,6-литровой «четверкой» семейства Smartstream Gamma, работающей в паре шестискоростной «механикой» или вариатором. В арсенале автомобиля будут и другие бензиновые и дизельные моторы, в частности литровый турбодвижок на 120 л. с. и 83-сильный «атмосферник».

В продажу «Веню» поступит во второй половине года. Возможно, автомобиль доберется и до отечественных шоу-румов. Но официальной информации об этом пока, увы, нет.