Названы сроки старта продаж нового кроссовера Hyundai Venue

Дебютировавший в середине апреля на Нью-Йоркском моторшоу компактный Hyundai Venue готовится к выходу на мировой рынок: уже названы приблизительные сроки запуска. Кроме того, компактный кроссовер стал главным героем занимательного видео.
В начале почти трехминутного ролика самолет с названием модели на борту, пролетая над облаками и горными хребтами, транспортирует новейший Hyundai Venue. В это время другие кроссоверы бренда, срываясь с места, мчатся к месту встречи…
Когда самолет приземляется, Venue встречают на взлетно-посадочной полосе коллеги по цеху — Hyundai Santa Fe, Tucson, NEXO, Kona и Palisade. Последний сначала не хочет пропускать новичка, но после нескольких секунд препирательств, все же уступает. И свежий компактный «паркетник», во главе «стаи» мчится вперед.
Стоит напомнить, что Hyundai Venue выполнен в одном стиле с большим Palisade, впервые представленным в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка получила яркую внешность: многоэтажную оптику, крупную фальшрадиаторную решетку с большим количеством хрома и те же квадратные формы, под стать самому большому кроссоверу из продуктовой линейки бренда.
Модель, габаритами не дотягивающая даже до популярной в России Creta, оснастят 1,6-литровой «четверкой» семейства Smartstream Gamma, работающей в паре шестискоростной «механикой» или вариатором. В арсенале автомобиля будут и другие бензиновые и дизельные моторы, в частности литровый турбодвижок на 120 л. с. и 83-сильный «атмосферник».
В продажу «Веню» поступит во второй половине года. Возможно, автомобиль доберется и до отечественных шоу-румов. Но официальной информации об этом пока, увы, нет.