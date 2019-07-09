Пять легковушек за 2 000 000 рублей, которые легче всего продать

Лидером хит-парада стал седан Toyota Camry. Его за прошедшие полгода приобрели 16 321 пользователей. Ценник на «четырехдверку» стартует от 1 573 000 рублей. Средний «прайс» составляет 2 млн. Модель предлагается на российском рынке с парой рядных бензиновых «четверок» объемом 2 и 2,5 л мощностью 150 и 181 л. с. соответственно. Оба мотора агрегатируются с шестискоростной АКП. Кроме того, Camry может комплектоваться 249-сильным V6 объемом в 3,5 л., сочетающимся с восьмиступенчатым «автоматом».

Вторую строчку ТОП-5 занял Volkswagen Tiguan: немецкий кроссовер разлетелся тиражом в 16 294 единиц. Его средняя цена — 2,04 млн. Далее следует Toyota RAV4. За «японца», оцененного в 2,01 млн., рублем проголосовали 13 277 покупателей.

Четвертый «двухмиллионник» — Mitsubishi Outlander. Его средний ценник, по данным агентства «Автостат», находится на уровне 2 008 000 «целковых». Бестселлер бренда закончил первое полугодие с показателем в 10 656 авто.

Замыкает рейтинг наиболее дорогой из пятерки — Skoda Kodiaq стоимостью в 2,25 млн. «деревянных» (10 591 проданных машин).