10 самых продаваемых автомобилей в России моложе семи лет

Специалисты агентства «Автостат» подсчитали, что сегодня на российском рынке большинство продаваемых «бэушек» выпущено в период с 2012-го по 2014 годы — именно тогда наблюдался самый высокий рост продаж новых авто. И ныне все они выставлены на виртуальные прилавки различных площадок по продаже автомобилей с пробегом. Разумеется, среди подержанных машин, как и среди новых, есть те, что разлетаются, словно горячие пирожки.

Наиболее популярной на вторичном рынке у наших соотечественников оказалась LADA Granta. За первые пять месяцев 2019 года было перепродано 23,1 тысяч седанов и лифтбеков этой модели. Вторую строчку «Горячей десятки» занял Hyundai Solaris. В кузовах седан и хетчбек эта модель разошлась тиражом в 17,3 тыс. единиц.