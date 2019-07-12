10 самых продаваемых автомобилей в России моложе семи лет

Согласно статистике, средний период владения автомобилем в России составляет шесть лет. За это время транспортное средство не только надоедает владельцу, но и изнашивается, требуя все больше вложений. Поэтому шесть лет — самый оптимальный срок, после которого нужно искать для своего любимца нового хозяина.
Специалисты агентства «Автостат» подсчитали, что сегодня на российском рынке большинство продаваемых «бэушек» выпущено в период с 2012-го по 2014 годы — именно тогда наблюдался самый высокий рост продаж новых авто. И ныне все они выставлены на виртуальные прилавки различных площадок по продаже автомобилей с пробегом. Разумеется, среди подержанных машин, как и среди новых, есть те, что разлетаются, словно горячие пирожки.
Наиболее популярной на вторичном рынке у наших соотечественников оказалась LADA Granta. За первые пять месяцев 2019 года было перепродано 23,1 тысяч седанов и лифтбеков этой модели. Вторую строчку «Горячей десятки» занял Hyundai Solaris. В кузовах седан и хетчбек эта модель разошлась тиражом в 17,3 тыс. единиц.
На третьем месте LADA Priora с показателем в 17 тыс. проданных автомобилей. И хотя Priora больше не выпускается, похоже, она еще долго будет популярна среди потребителей. Особенно в южных регионах России.
В первую пятерку также вошли KIA Rio, которых продали 13,8 тысяч, и LADA Kalina с результатом в 12,9 тыс. реализованных авто.
В десятку самых востребованных автомобилей с пробегом в возрасте 5—7 лет также попали: Ford Focus (12,4 тыс. шт.), Volkswagen Polo (9,7 тыс. шт.), LADA Samara (8,3 тыс. шт.), Chevrolet Cruze (8,1 тыс. шт.) и Renault Duster (7,9 тыс. шт.)