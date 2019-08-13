5 случаев, когда ПДД разрешают безнаказанно проехать на красный сигнал светофора

Исключения из общих правил, о которых пойдет речь, лишний раз подтверждают, что водители никогда не должны терять бдительности на проезжей части и особенно на опасных перекрестках. Непредсказуемая и нештатная ситуация может произойти в любое мгновение.

Указания регулировщика

Водители и пешеходы должны выполнять требования указаний и распоряжений регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. Такое правило зафиксировано в пункте 6.15 ПДД, так что не следует стоять на месте, если сотрудник ДПС разрешает ехать на красный свет.