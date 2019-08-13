5 случаев, когда ПДД разрешают безнаказанно проехать на красный сигнал светофора

Наверное, каждый водитель хоть раз в жизни на пустом перекрестке испытывал соблазн проскочить на желтый сигнал светофора. Одни благополучно справляются с таким искушением, а другие рискуют своей и чужими жизнями. Хотя Правила дорожного движения предусматривают ряд исключительных случаев, когда проезд на запрещающий сигнал допускается.
Исключения из общих правил, о которых пойдет речь, лишний раз подтверждают, что водители никогда не должны терять бдительности на проезжей части и особенно на опасных перекрестках. Непредсказуемая и нештатная ситуация может произойти в любое мгновение.
Указания регулировщика
Водители и пешеходы должны выполнять требования указаний и распоряжений регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. Такое правило зафиксировано в пункте 6.15 ПДД, так что не следует стоять на месте, если сотрудник ДПС разрешает ехать на красный свет.
Спецтранспорт
Когда к перекрестку приближается автомобиль экстренных служб с включенным синим маячком и звуковой сиреной, каждый водитель обязан уступить ему дорогу, даже если впереди горит красный. Пункт 3.1 ПДД гласит, что водители транспортных средств со спецсигналами, выполняя неотложное служебное задание, могут проезжать на запрещающий сигнал светофора.
Завершающий маневр
Водитель, въехавший на перекресток на зеленый свет в плотном и медленном потоке, может продолжать движение в намеченном направлении, даже если уже будет гореть красный. Пункт 13.7 ПДД разрешает подобный завершающий маневр. Конечно, если на пути окажутся пешеходы, он должен их пропустить.
Наверняка всем водителям знакома ситуация, когда для остановки машины на желтый сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика требуется использовать экстренное торможение. В этом случае пункт 6.14 ПДД разрешает продолжать движение. Хотя в действительности это правило довольно часто игнорируется сотрудниками ДПС, поскольку доказать необходимость экстренного торможения для остановки очень сложно.
Крайняя необходимость
Статья 2.7 КоАП исключает производство по делу об административном правонарушении, если речь идет об обстоятельствах, вызванных крайней необходимостью. То есть, водителя, например, не накажут, если он проскочил на красный в связи с тем, что торопился доставить в больницу серьезно пострадавшего в ДТП человека. Подобные случаи подпадают под формулровку «крайней необходимости».