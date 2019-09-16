Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Дебютировавший осенью 2007 года Toyota Land Cruiser 200 готовится к смене поколения. В Сеть просочилась очередная порция свежих подробностей о внедорожнике, в том числе и приблизительная дата премьеры «Крузака» новой генерации.
В распоряжение японского издания BestCarWeb попали рендеры Toyota Land Cruiser 300 (именно такой индекс получит новый «вездеход»), созданные благодаря инсайдерской информации с производства.
«Трехсотый», судя по изображениям, получит более массивную решетку радиатора с тремя широкими горизонтальными планками, новую оптику и передний бампер с U-образной выштамповкой под жалюзи. Карма тоже измениться, сохранив общие формы.
Кроме того, стало известно, что дебют намечен на осень 2020 года. По крайней мере, такие сроки называют наши зарубежные коллеги.
Фото: BestCarWeb
Фото: BestCarWeb
В любом случае, в ближайшее время поклонников культового «проходимца» ждет обновление Toyota Land Cruiser текущей генерации, существующей, к слову, 12 лет кряду.
Как писал портал «АвтоВзгляд», рестайлинговые внедорожники уже отгружаются дилерам. Правда, пока речь идет о Ближнем Востоке.
А вот производство «Двухсотки» для покупателей Соединенных Штатов приостановлено, по меньшей мере до начала следующего года, из-за низких продаж.