Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

В распоряжение японского издания BestCarWeb попали рендеры Toyota Land Cruiser 300 (именно такой индекс получит новый «вездеход»), созданные благодаря инсайдерской информации с производства.

«Трехсотый», судя по изображениям, получит более массивную решетку радиатора с тремя широкими горизонтальными планками, новую оптику и передний бампер с U-образной выштамповкой под жалюзи. Карма тоже измениться, сохранив общие формы.

Кроме того, стало известно, что дебют намечен на осень 2020 года. По крайней мере, такие сроки называют наши зарубежные коллеги.