Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Фото: Toyota
Дебютировавший осенью 2007 года Toyota Land Cruiser 200 готовится к смене поколения. В Сеть просочилась очередная порция свежих подробностей о внедорожнике, в том числе и приблизительная дата премьеры «Крузака» новой генерации.
Светлана Ермолаева

В распоряжение японского издания BestCarWeb попали рендеры Toyota Land Cruiser 300 (именно такой индекс получит новый «вездеход»), созданные благодаря инсайдерской информации с производства.

«Трехсотый», судя по изображениям, получит более массивную решетку радиатора с тремя широкими горизонтальными планками, новую оптику и передний бампер с U-образной выштамповкой под жалюзи. Карма тоже измениться, сохранив общие формы.

Кроме того, стало известно, что дебют намечен на осень 2020 года. По крайней мере, такие сроки называют наши зарубежные коллеги.

  • Фото: BestCarWeb
  • Фото: BestCarWeb

В любом случае, в ближайшее время поклонников культового «проходимца» ждет обновление Toyota Land Cruiser текущей генерации, существующей, к слову, 12 лет кряду.

Как писал портал «АвтоВзгляд», рестайлинговые внедорожники уже отгружаются дилерам. Правда, пока речь идет о Ближнем Востоке.

А вот производство «Двухсотки» для покупателей Соединенных Штатов приостановлено, по меньшей мере до начала следующего года, из-за низких продаж.

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16 сентября 2019
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