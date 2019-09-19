Почему АВТОВАЗ остановил продажи LADA Largus

Фото: LADA
В Сеть просочилась информация, что АВТОВАЗ приостановил продажи LADA Largus. Правда, не всех, что уже уехали на склады и к дилерам, а только ограниченной партии недавно собранных универсалов. По какой причине российский автогигант заблокировал реализацию одного из самых продаваемых автомобилей в стране, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

По инсайдерским данным, попавшим в распоряжение портала «Лада Онлайн», с конвейера Волжского автозавода со 2 по 13 сентября сошло 935 LADA Largus с вероятной неисправностью топливопровода. И пока специалисты бренда не поймут, как исправить дефект, и не проведут все необходимые ремонтные работы, продавать бракованные авто запрещено.

Официально «волжане» проблему пока никак не комментируют, да и официального сообщения об отзыве не было. Но эксперты не исключают, что некоторые дефектные «Ларгусы» все же успели попасть в руки покупателей.

Напомним, что LADA Largus во всероссийском рейтинге продаж занимает седьмую строчку. Так, с начала года автомобиль разлетелся тиражом в 27 826 экземпляров, обогнав народный кроссовер Renault Duster (24 512 единиц).

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19 сентября 2019
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