Сколько иномарок в российском автопарке

За последние полгода подросла и доля автомобилей иностранных брендов: на 0,4% — до 62,4%. Так что сегодня россияне владеют 27,5 млн. иномарок. Самыми распространенными оказались авто японских компаний. Их зарегистрировано 9,9 млн. экземпляров. В процентном соотношении — 22% от всех авто.

Второе место занимает продукция южнокорейских автостроителей — 5 млн. штук (11,4%). В третью строку вписались «немцы» с результатом в 4,5 млн. и долей в 10%. За ними следуют американские машины (7,4%), французские (5,4%), чешские (1,9%) и китайские (1,4%).

Но все же, как отмечают специалисты агентства «Автостат», больше всего т/с приходится на отечественный автопром: «россиянки» занимают 37,6% от общего количества «легковушек» (16,6 млн. единиц).

Добавим, что весь автомобильный парк, включая и общественный транспорт, дорос в России до 52,4 млн. авто, где 84% — легковой парк, 8% — LCV (легкий коммерческий), 7% — грузовой и 1% — автобусный.