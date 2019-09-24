В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за риска возгорания

Причиной отзыва Mercedes-Benz Sprinter Classic стала некорректная прокладка целого жгута проводов в подкапотном пространстве: он рискует перетереться о кронштейн. В итоге ничего хорошего это не сулит.

Мотор может перейти в аварийный режим работы или неожиданно заглохнуть прямо на ходу, приведя к аварийной ситуации. Но существует вероятность и того, что поврежденная проводка даст искру. Тогда нет никаких гарантий, что не случиться возгорание.

Представители российского офиса марки, конечно, оповестят владельцев бракованных фургонов о проблеме в ближайшее время. Но гораздо оперативнее проверить самому, попадает ли под отзыв конкретный автомобиль.

Для этого достаточно заглянуть на сайт «Росстандарта» в раздел «Документы», где в открытом доступе выложен перечень с VIN дефектных машин. При совпадении идентификационного номера из СТС с одним из списка, следует связаться с дилером и записаться на бесплатный ремонт.

Кстати, коммерческий Mercedes-Benz Sprinter в этом году уже участвовал в отзывной акции, инициированной в январе из-за неисправности дверных замков. Тогда в сервис пригласили владельцев восьми автомобилей.