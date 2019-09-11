Итальянцы представили самый мощный спорткар Lamborghini

Франкфуртский автосалон богат на новинки, работающие от батареек. К массовой электрификации приобщился и итальянский бренд, создающий ультралюксовые спорткары, представив свой первый гибрид — Lamborghini Sian.
Имя совершенно нового Lamborghini Sian, названного автостроителем «cамыим мощныим суперкаром за всю историю марки», с болонского диалекта переводится как «стремительный».
Автомобиль снаряжен 785-сильным V12, работающим в связке 48-вольтовым электромотором, добавляющим 34 л. с. Суммарная отдача установки — 819 «лошадей».
Аккумулятор разработчики заменили суперконденсатором. Последний в три раза мощнее и в три раза легче литий-ионной батареи с аналогичными параметрами. Его поместили в перегородке между салоном и моторным отсеком. В общей сложности экологически чистый электродвижок и конденсатор весят всего 34 кг.
Благодаря оптимальному отношению массы авто к мощности мотора, а также при помощи гибридного привода, с нуля до 100 км/ч спорткупе разгоняется за 2,8 с. А максимальная скорость Sian достигает 350 км/ч.
Новый суперкар будет построен в количестве 63 экземпляров в честь года основания компании Automobili Lamborghini: бренд со штаб-квартирой в провинции Болонья основал Ферруччо Ламборгини в 1963 году. Каждый автомобиль из лимитированной версии уже нашел своего хозяина.
Кстати, прошедшим летом итальянцы представили концерт Lamborghini Huracan Sterrato — спорткупе с внедорожными замашками, увеличенными дорожным просветом и углами въезда и съезда.