Итальянцы представили самый мощный спорткар Lamborghini

Благодаря оптимальному отношению массы авто к мощности мотора, а также при помощи гибридного привода, с нуля до 100 км/ч спорткупе разгоняется за 2,8 с. А максимальная скорость Sian достигает 350 км/ч.

Новый суперкар будет построен в количестве 63 экземпляров в честь года основания компании Automobili Lamborghini: бренд со штаб-квартирой в провинции Болонья основал Ферруччо Ламборгини в 1963 году. Каждый автомобиль из лимитированной версии уже нашел своего хозяина.

Кстати, прошедшим летом итальянцы представили концерт Lamborghini Huracan Sterrato — спорткупе с внедорожными замашками, увеличенными дорожным просветом и углами въезда и съезда.