Итальянцы представили старый новый Lamborghini Miura P400

Lamborghini Miura P400 яркого оранжевого цвета по сюжету появляется в самом начале, и один из героев киноленты за рулем этого автомобиля попадает в серьезную аварию, где спорткар «погибает».

Спустя несколько лет после показа фильма на больших экранах, стало известно, что легендарное авто на самом деле осталось в целости и сохранности, на металлолом пошел «дублер» — уже побывавшая в ДТП Miura.

Почти пятьдесят лет к ряду поклонники модели пытались найти этот автомобиль. Но он оказался в частной коллекции в Лихтенштейне. Совсем недавно владелец направил запрос производителю для подтверждения подлинности «двухдверки». В итоге, специалисты Lamborghini, используя архивную документацию и показания свидетелей — участников съемок картины — сертифицировали автомобиль.

Напомним, что в начале года Lamborghini Polo Storico представила на моторшоу исторических автомобилей в Париже восстановленный ретроспорткар Miura SV (Miura P400SV), 72 года выпуска.