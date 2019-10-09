Автодилеры попросили Путина не повышать утильсбор

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила президенту РФ В. В. Путину послание, где говориться о сомнительных последствиях увеличения утильсбора, намеченного на 1 января 2020 года. Повышение ставок приведет к росту цен. А это, в свою очередь, к очередному обрушению продаж: россиянам новые авто будут просто не по карману.

«Существенное повышение ставок утилизационного сбора может привести к выводу с российского рынка инновационных и современных транспортных средств», — говорится в сообщении.

То есть продажа некоторых моделей станет нерентабельной. Причем проблема затронет не только автопром, но и смежные отрасли.

Напомним, что в начале сентября Минпромторг РФ предложил правительству увеличить ставку утилизационного сбора, которая, по некоторым данным, вырастет в среднем на 80%. Индексация платежей должна компенсировать вынужденное снижение с 17% до 15% ввозных пошлин, вызванное требованием Всемирной торговой организации (ВТО).