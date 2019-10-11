KIA Seltos: с какими моторами к нам приедет убийца Hyundai Creta

В России KIA Seltos будет продаваться с атмосферной «четверкой» объемом 2 л мощностью 149 л. с., которая работает в паре с бесступенчатым вариатором, либо с 1,6-литровым 177-сильным турбомотором и семиступенчатым преселективным роботом. Первый вариант предложат как с передним, так и полным приводом, а старшие версии — только в исполнении 4WD.

Кроссовер поступит в продажу в пяти комплектациях — Luxe, Style, Prestige, Premium и Premium+. Кузов получит восемь вариантов одноцветной окраски (все — металлик). KIA Seltos начнут собирать крупноузловым способом на заводе «Автотор» в Калининграде. О ценах на новую модель пока не сообщается.

Вся указанная информация не является официальной, поскольку размещена на форуме kia-seltos.ru со ссылкой на представителей одного из уполномоченных дилеров корейского производителя.