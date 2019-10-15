Как российский завод Hyundai оказался лидером в отрасли автопрома

Фото: Hyundai
Российский автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге стал лидером в отрасли машиностроения по производительности в 2019 году в нашей стране. Чем предприятие корейского бренда заслужило престижное звание, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus получил первое место по итогам пятой Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019», оставив позади других автостроителей. Кроме того, предприятие вписалось в пятую строчку общего рейтинга, опередив несколько нефтегазодобытчиков.

Как оказалось, за год корейцам удалось нарастить 10% производительности. Завод, где в цехах установлено более 240 роботов, не останавливает конвейеры в три смены и пять дней в неделю.

— На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» используется современное оборудование, позволяющее обеспечить высокое качество работы, процент автоматизированных операций постоянно повышается, — рассказал генеральный директор предприятия Сон Кенгсу.

Напомним, что к осени 2021 года компания Hyundai планирует расширить производство в северной столице, построив еще один завод, где будут собирать бензиновые моторы, часть из которых пойдет на экспорт.

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15 октября 2019
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