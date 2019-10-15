Как российский завод Hyundai оказался лидером в отрасли автопрома

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus получил первое место по итогам пятой Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019», оставив позади других автостроителей. Кроме того, предприятие вписалось в пятую строчку общего рейтинга, опередив несколько нефтегазодобытчиков.

Как оказалось, за год корейцам удалось нарастить 10% производительности. Завод, где в цехах установлено более 240 роботов, не останавливает конвейеры в три смены и пять дней в неделю.

— На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» используется современное оборудование, позволяющее обеспечить высокое качество работы, процент автоматизированных операций постоянно повышается, — рассказал генеральный директор предприятия Сон Кенгсу.

Напомним, что к осени 2021 года компания Hyundai планирует расширить производство в северной столице, построив еще один завод, где будут собирать бензиновые моторы, часть из которых пойдет на экспорт.