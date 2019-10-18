На конвейер встал новый ультрароскошный седан Bentley Flying Spur

Фото: Bentley
Британцы объявили о старте производства Bentley Flying Spur третьего по счету поколения. Супершикарный седан начали собирать на единственном заводе бренда, расположенном в городке Крю графства Чешир. Некоторые подробности ручного изготовления авто выяснил портал «АвтоВзгляд».

Новый Bentley Flying Spur, названный автостроителем самой высокотехнологичная моделью бренда, повторимся, собирают вручную. В процессе участвуют порядка 200 сотрудников на 84 участках производственной линии. Но прежде, чем выйти в серию, модель серьезно испытали. Предсерийные образцы накатали в общей сложности 1 600 000 км.

Свежий Flying Spur, как уже писал портал «АвтоВзгляд», обзавелся новой внешностью и увеличил колесную базу. Кроме того, модель щеголяет новой выдвижной надкапотной фигуркой в виде крылатой литеры «B». Стоит отметить, что образ заглавной буквы марки красной нитью проходит сквозь дизайн седана, начиная от фонарей и заканчивая центральной панелью в салоне.

Роскошная «четырехдверка» получила целый букет систем активной безопасности, включая инфракрасную камеру ночного видения и ассистента движения в дорожной пробке. Имеется и «проекционник». Кроме того, инженеры оснастили авто электронной системой управления всеми колесами и пневмоподвеской с увеличенным диапазоном регулировки.

В движение автомобиль приводит 635-сильный W12 объемом 6 л (900 Нм максимального крутящего момента) вкупе с восьмискоростным «автоматом» со сдвоенным сцеплением. Первую сотню на спидометре Flying Spur набирает за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена 333 км/ч.

Напомним, в сентябре в России начали принимать заказы на дорогостоящую новинку с ценником от 15 190 000 рублей. Первые «живые» машины доберутся до состоятельных соотечественников во втором квартале 2020 года.

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19 октября 2019
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