На конвейер встал новый ультрароскошный седан Bentley Flying Spur

Новый Bentley Flying Spur, названный автостроителем самой высокотехнологичная моделью бренда, повторимся, собирают вручную. В процессе участвуют порядка 200 сотрудников на 84 участках производственной линии. Но прежде, чем выйти в серию, модель серьезно испытали. Предсерийные образцы накатали в общей сложности 1 600 000 км.
Свежий Flying Spur, как уже писал портал «АвтоВзгляд», обзавелся новой внешностью и увеличил колесную базу. Кроме того, модель щеголяет новой выдвижной надкапотной фигуркой в виде крылатой литеры «B». Стоит отметить, что образ заглавной буквы марки красной нитью проходит сквозь дизайн седана, начиная от фонарей и заканчивая центральной панелью в салоне.
Роскошная «четырехдверка» получила целый букет систем активной безопасности, включая инфракрасную камеру ночного видения и ассистента движения в дорожной пробке. Имеется и «проекционник». Кроме того, инженеры оснастили авто электронной системой управления всеми колесами и пневмоподвеской с увеличенным диапазоном регулировки.
В движение автомобиль приводит 635-сильный W12 объемом 6 л (900 Нм максимального крутящего момента) вкупе с восьмискоростным «автоматом» со сдвоенным сцеплением. Первую сотню на спидометре Flying Spur набирает за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена 333 км/ч.
Напомним, в сентябре в России начали принимать заказы на дорогостоящую новинку с ценником от 15 190 000 рублей. Первые «живые» машины доберутся до состоятельных соотечественников во втором квартале 2020 года.