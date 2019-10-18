На конвейер встал новый ультрароскошный седан Bentley Flying Spur

Новый Bentley Flying Spur, названный автостроителем самой высокотехнологичная моделью бренда, повторимся, собирают вручную. В процессе участвуют порядка 200 сотрудников на 84 участках производственной линии. Но прежде, чем выйти в серию, модель серьезно испытали. Предсерийные образцы накатали в общей сложности 1 600 000 км.

Свежий Flying Spur, как уже писал портал «АвтоВзгляд», обзавелся новой внешностью и увеличил колесную базу. Кроме того, модель щеголяет новой выдвижной надкапотной фигуркой в виде крылатой литеры «B». Стоит отметить, что образ заглавной буквы марки красной нитью проходит сквозь дизайн седана, начиная от фонарей и заканчивая центральной панелью в салоне.