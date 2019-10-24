Nissan откажется от бренда Datsun

Фото Datsun
Не исключено, что японский производитель распрощается с дочерним подразделением Datsun в связи с оптимизацией компании, призванной вывести ее из финансового кризиса. С точным решением по поводу отказа от бюджетной марки руководство Nissan определится в течение месяца.

В числе других мер по спасению концерна и увеличению прибыли недавно назаначенный президент Nissan Макото Усида намерен остановить выпуск ряда нерентабельных моделей и сократить число производственных площадок в разных уголках мира.

Напомним, что возрождение марки Datsun произошло в 2012 году для производства исключительно бюджетных моделей. Помимо России, продукция бренда реализуется в Индии, Индонезии и ЮАР, где ожидаемого успеха она так и не достигла.

На российском рынке продажи автомобилей Datsun стартовали в сентябре 2014 года. В настоящее время в нашей стране доступны две бюджетных модели — седан Datsun on-DO и хетчбэк mi-DO, которые выпускаются на производственных площадках АВТОВАЗа.

По данным производителя, за девять месяцев 2019 года продажи Datsun в России подскочили на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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24 октября 2019
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