Японцы поделились подробностями о новом Toyota Land Cruiser 200

Австралийское издание Motoring рассказало, что большой «вездеход» Toyota Land Cruiser, сменив генерацию, имеет все шансы получить в моторную линейку 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью около 420 л. с. Да-да, ту самую «шестерку», стоящую на вооружении флагманского седана Lexus LS 500.

Не стоит исключать того, что автомобиль получит и гибридную версию с этим же мотором. Кроме того, журналисты сообщили, что на рынке новый «Крузак» ожидается не раньше 2022 года. Заметим, что к тому моменту модели в текущей итерации исполнится уже 14 лет. Через год после этого японцы запустят новый Lexus LX, построенный на той же базе.

Стоит ли верить этой информации, ясности пока нет. Напомним, что недавно российский офис марки опроверг все поступившие ранее данным о новом внедорожнике, включая и рендеры, опубликованные японским журналом BestCarWeb, и новый индекс 300, который, как поговаривали, должен прийти на смену двум сотням.

Между тем, в конце сентября в нашей стране начали продавать обновленную «двухсотку». Автомобилю освежили дизайн радиаторной решетки и поставили новые бамперы, а салон оставили в дореформенном виде. Зато инженеры неплохо потрудились над усовершенствованием противоугонной системы.