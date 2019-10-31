Я точно знаю: Как получать всю информацию об автомобиле 24 часа в сутки

Снижаем затраты и увеличиваем прибыль автопарка

Первое, с чего стоит начинать путь в будущее — это усиление контроля: просмотр истории поездок, воспроизведение маршрутов движения, выявление и поощрение эффективных сотрудников и тех, кому необходима дополнительная мотивация. Более того, сам факт наличия постоянного контроля поможет зафиксировать и впоследствии избежать сливы топлива и нецелевое использование транспорта куда быстрее, чем санкции. Как все успевать: и мотивировать, и контролировать, и развивать свой бизнес? Все что можно автоматизировать — нужно автоматизировать. И помогут в этом умные сервисы управления автопарком.

Какой сервис позволит автоматизировать процессы и увеличить прибыль?

Такие сервисы на рынке уже появились. Например, monitoring.plus — сервис НПО СтарЛайн, который в связке с умным современным оборудованием для мониторинга и защиты транспорта, производимых компанией, дает владельцам бизнеса и «завгарам» подробнейший отчет о текущей ситуации с подконтрольными транспортными «единицами». Помимо непосредственного моментального определения геолокации транспорта, диспетчер всегда видит перемещение автомобиля в режиме реального времени. Система готовит отчеты о пройденных расстояниях, на основании которых можно узнать о «сливе» топлива. Кроме этого, охранно-мониторинговое оборудование обеспечит защиту от угона путем дистанционной блокировки двигателя автомобиля.