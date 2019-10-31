Я точно знаю: Как получать всю информацию об автомобиле 24 часа в сутки

Снижаем затраты и увеличиваем прибыль автопарка
Первое, с чего стоит начинать путь в будущее — это усиление контроля: просмотр истории поездок, воспроизведение маршрутов движения, выявление и поощрение эффективных сотрудников и тех, кому необходима дополнительная мотивация. Более того, сам факт наличия постоянного контроля поможет зафиксировать и впоследствии избежать сливы топлива и нецелевое использование транспорта куда быстрее, чем санкции. Как все успевать: и мотивировать, и контролировать, и развивать свой бизнес? Все что можно автоматизировать — нужно автоматизировать. И помогут в этом умные сервисы управления автопарком.
Какой сервис позволит автоматизировать процессы и увеличить прибыль?
Такие сервисы на рынке уже появились. Например, monitoring.plus — сервис НПО СтарЛайн, который в связке с умным современным оборудованием для мониторинга и защиты транспорта, производимых компанией, дает владельцам бизнеса и «завгарам» подробнейший отчет о текущей ситуации с подконтрольными транспортными «единицами». Помимо непосредственного моментального определения геолокации транспорта, диспетчер всегда видит перемещение автомобиля в режиме реального времени. Система готовит отчеты о пройденных расстояниях, на основании которых можно узнать о «сливе» топлива. Кроме этого, охранно-мониторинговое оборудование обеспечит защиту от угона путем дистанционной блокировки двигателя автомобиля.
Еще одной сильной стороной сервиса коммерческого мониторинга являются уникальные алгоритмы, которые позволяют анализировать показатели использования каждой единицы транспорта. «Завгар» получает подробные данные в целом о манере езды своих водителей, резких маневрированиях, торможениях и возможных нарушениях правил дорожного движения. Эти данные позволят сократить издержки на штрафах и повышенном расходе топлива, а также усовершенствовать или внедрить внутреннюю эффективную мотивационную систему для сотрудников и водителей. А получив дополнительные премии и бонусы за аккуратное вождение, водители неосознанно начнут беречь машины. Вот и еще один источник сокращения издержек, поскольку при агрессивной манере вождения, помимо увеличения затрат на топливо, шины, колодки и другие расходники, многократно увеличивается риск возникновения ДТП. Что в свою очередь ведет к дополнительным расходам на ремонт и простоям техники до нескольких месяцев.
Установка охранно-мониторингового комплекса StarLine позволит ответственному за транспорт сотруднику изучить отчеты и маршруты движения из любой точки земного шара — нужен только интернет. Контроль через удобный личный кабинет, который, кстати, дает возможность открывать персонализированный доступ сотрудникам разного уровня: бухгалтер получит важную для него информацию, а начальник склада — уже совсем другие данные. Полный же пакет сведений можно построить, например, только руководителю или собственнику автопарка.
Какое оборудование приобретать для контроля и мониторинга?
У НПО СтарЛайн, известного в первую очередь своими охранно-телематическими комплексами, сегодня есть линейка оборудования собственного производства для эффективного мониторинга транспорта. Можно ограничиться установкой универсального трекера, который умеет записывать маршрут, фиксировать места остановок и отслеживать «поведение» машины на дороге. Для большего контроля потребуются устройства посерьезнее. Например, более продвинутый трекер StarLine M66 S, который помимо точного мгновенного определения и отслеживания перемещения транспорта, подключается к CAN-шине автомобиля, проводит диагностику технического состояния автомобиля и пересылает отчеты об OBD-ошибках в личный кабинет, что позволяет оперативно отправлять машину на своевременное устранение неисправности.
Дополнительный подкапотный блок StarLine R6 заблокирует двигатель и защитит капот от вскрытия, отправив SMS-сообщение с предупреждением на номер телефона владельца транспортного средства. Благодаря удобному приложению и компактной Bluetooth-метке, водитель должен авторизоваться, прежде чем начнет движение. Для коммуникации используется защищенный алгоритм шифрования, исключающий саму возможность перехвата сигнала или взлома. Если за рулем вдруг окажется «не тот» шофер — двигатель автомобиля просто не запустится.
Как использовать сервис бесплатно?
Современный автопарк — это технологически сложное предприятие, которое требует не только грамотного обслуживания, но и постоянного внимания и контроля со стороны владельца. Автоматизировав эти процессы, закрепив у сотрудников уверенность в постоянном внимании к их деятельности, можно значительно сократить издержки. Сумма экономии уже за первый год пользования сервисом значительно перекроет все затраты на автоматизацию процессов контроля, а, начиная со следующего года, станет серьезным подспорьем в укреплении будущего компании. Более того, сегодня monitoring.plus предоставляет в подарок своим абонентам 3 года доступа ко всем возможностям сервиса, а при условии ежегодного предоставления двух предложений по улучшению сервиса — бесплатный доступ будет продляться.
Научно-производственное объединение СтарЛайн — мировой лидер рынка автобезопасности с компетенциями в областях автоматизации, роботизации, телематики и активный участник научного сообщества в области исследования и разработки технологий беспилотного вождения. Компания обладает собственной научно-производственной базой, расположенной в Санкт-Петербурге.
Официальный сайт НПО СтарЛайн: https://www.starline.ru/