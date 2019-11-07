Как ГИБДД штрафует за безобидную езду на машине во дворе дома

Рассмотрим ситуацию. К примеру, не заметил на въезде в жилую зону знак 5.21 (Жилая зона), а на выезде знак 5.22 (Конец жилой зоны), гаишник с видеорегистратором, следовавший по пятам, меет полное право выписать протокол по ст. 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах». Штраф в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3000 рублей, а в других регионах — 1500 рублей.
Ведь согласно пункту ПДД 17.2 «В жилой зоне запрещаются сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест». Ключевой термин здесь — «сквозное движение». Иными словами, объезжать затор через дворы нельзя.
Впрочем, как водится, закон у нас дырявый, и в нем всегда есть противоречия, нестыковки и лазейки, зная о которых всегда можно отделаться легким испугом, показав заодно стражам порядка свою юридическую подкованность.
Конкретно в этой ситуации вызывает многочисленные вопросы сама формулировка «сквозное движение». Например, как выглядит это самое сквозное движение? Кто определит, было ли ваше движение через двор сквозным и как? А что если, двигаясь по дворам, водитель притормозил у подъезда и вышел к урне вытряхнуть пепельницу или выбросить шкурку от банана, а затем сел в автомобиль и продолжил движение? Имеет ли он на это право и как, с точки зрения формулировки «сквозное движение», трактовать эту остановку? Ведь очевидно, что движение было прервано.
В общем, никаких рекомендаций на этот счет в правилах и законе нет. А значит, объезжая в очередной раз пробку по дворам, достаточно будет остановиться на пару секунд и для верности приоткрыть дверь. По крайней мере, гаишнику уже будет сложно придраться и оштрафовать.