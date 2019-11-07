Mitsubishi обновила сразу две модели

Рестайлингу подвергся компактный хетчбэк Mitsubishi Mirage, известный сегодня на некоторых рынках под именем Space Star. Модель впервые вышла на сцену в 1978 году и покинула конвейер в 2002-м. Через десять лет японцы возродили авто, презентовав его в шестом поколении. Сейчас для хетча готовится очередное обновление, уже второе по счету с 2012 года.

Вместе с Mirage ребята из Страны восходящего солнца модернизировали соплатформенный седан Mitsubishi Attrage, который в некоторых регионах продается под названием Mirage G4. Автомобиль дебютировал в 2013 году.

Обе модели, собираемые в Таиланде, представят там же 18 ноября. После фейслифтинга авто переродились в новом корпоративном стиле. Сегодня эта парочка на российском рынке не представлена, но, чем черт не шутит, могут добраться и до нашей страны, где бюджетные авто в большом ходу.