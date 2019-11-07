Как россияне готовят свои автомобили к зиме

Кстати, один из вопросов коснулся прогрева мотора при минусовых температурах. Опрос показал, что 39% опрошенных перед поездкой прогревают авто, пока температурная стрелка не достигнет первого деления. Еще 30% — ждут, пока не опустятся обороты, а 28% респондентов используют удаленный автозапуск. Но стоит взять в расчет, что последняя функция доступна далеко не во всех автомобилях.

Кроме того, подавляющее большинство участников исследования, проведенного специалистами журнала «Авто Mail.ru», зимой меняют стиль вождения: 74% — увеличивают дистанцию до впереди идущего авто, 70% — стараются плавнее ускоряться и тормозить, а 57% — сбавляют скорость. Также 44% автомобилистов стремятся снизить число опасных маневров, а 24% — зимой всегда включают ближний свет или «противотуманки».

Между тем. не стоит забывать и о «незамерзайке». Обозреватели портала «АвтоВзгляд» нашли сразу три способа приготовить своими руками зимнюю «омывайку» без ядовитого метилового спирта. Рецептуру можно узнать здесь.