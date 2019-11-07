Как россияне готовят свои автомобили к зиме

Фото: mentalfloss.com
Зима вступает в свои права, и хотя погода в некоторых российских регионах еще радует плюсовыми температурами, автовладельцы начали готовить свои автомобили к самому непростому для них времени года. Как водители приводят в порядок машины, делают это сами или едут к специалистам в автосервисы, показали результаты исследования, которое портал «АвтоВзгляд» и публикует.

Как оказалось, более половины, а точнее — 54% опрошенных автовладельцев перед началом зимнего сезона без особых угрызений совести лишь меняют «резину». Но есть и те, кто подходит к смене погоды более ответственно. Так, 37% респондентов не бояться потратить время, силы и деньги на проверку общего технического состояния своей «ласточки».

Еще 26% — смазывают все уплотнители силиконовым составом, 21% — меняют «дворники», а 17% — обрабатывают замки спецсредствами. Примечательно, что 30% участников опроса занимаются этим самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов.

Фото: familyhandyman.com

Кстати, один из вопросов коснулся прогрева мотора при минусовых температурах. Опрос показал, что 39% опрошенных перед поездкой прогревают авто, пока температурная стрелка не достигнет первого деления. Еще 30% — ждут, пока не опустятся обороты, а 28% респондентов используют удаленный автозапуск. Но стоит взять в расчет, что последняя функция доступна далеко не во всех автомобилях.

Кроме того, подавляющее большинство участников исследования, проведенного специалистами журнала «Авто Mail.ru», зимой меняют стиль вождения: 74% — увеличивают дистанцию до впереди идущего авто, 70% — стараются плавнее ускоряться и тормозить, а 57% — сбавляют скорость. Также 44% автомобилистов стремятся снизить число опасных маневров, а 24% — зимой всегда включают ближний свет или «противотуманки».

Между тем. не стоит забывать и о «незамерзайке». Обозреватели портала «АвтоВзгляд» нашли сразу три способа приготовить своими руками зимнюю «омывайку» без ядовитого метилового спирта. Рецептуру можно узнать здесь.

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7 ноября 2019
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