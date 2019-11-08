Свежие подробности об обновленной LADA Vesta: две педали и другие доработки

Кроме того, модель получила боковые зеркала с черными глянцевыми корпусами новой формы и электроприводом. В задней части крыши «выросла» антенна в форме акульего плавника.

Также у автомобиля есть хромированная насадка на патрубок выпускной системы, спойлер на крышке багажника, двухцветные колесные диски.

А еще задние стекла с усиленной тонировкой и шильдики со словом Exclusive. Но это особенности комплектации вне зависимости от мотора и КПП. Что ж, в общем и целом, неплохо для планового улучшайзинга.