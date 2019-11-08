Свежие подробности об обновленной LADA Vesta: две педали и другие доработки

Кроме вариатора Jatco JF015E, работающего в тандеме с 113-сильным «реношным» мотором H4Mk объемом 1,6 литра, LADA Vesta обзавелась целым букетом обновок. Некоторые из них можно разглядеть на фото, опубликованные интернет-каналом «Очень важные дела».
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новая коробка передач будет доступна «Весточке» в топовой комплектации Exclusive. Гамма оттенков окраски кузова обогатилась сине-голубым цветом «Дайвинг».
Кроме того, модель получила боковые зеркала с черными глянцевыми корпусами новой формы и электроприводом. В задней части крыши «выросла» антенна в форме акульего плавника.
Также у автомобиля есть хромированная насадка на патрубок выпускной системы, спойлер на крышке багажника, двухцветные колесные диски.
А еще задние стекла с усиленной тонировкой и шильдики со словом Exclusive. Но это особенности комплектации вне зависимости от мотора и КПП. Что ж, в общем и целом, неплохо для планового улучшайзинга.