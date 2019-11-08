Свежие подробности об обновленной LADA Vesta: две педали и другие доработки

Фото: @очень важные дела
В начале октября АВТОВАЗ запустил производство LADA Vesta с бесступенчатой коробкой передач. Так что уже в ближайшие дни модель появится в шоу-румах. И доказательством тому стали снимки новинки, выехавшей из ворот завода.

Кроме вариатора Jatco JF015E, работающего в тандеме с 113-сильным «реношным» мотором H4Mk объемом 1,6 литра, LADA Vesta обзавелась целым букетом обновок. Некоторые из них можно разглядеть на фото, опубликованные интернет-каналом «Очень важные дела».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новая коробка передач будет доступна «Весточке» в топовой комплектации Exclusive. Гамма оттенков окраски кузова обогатилась сине-голубым цветом «Дайвинг».

Кроме того, модель получила боковые зеркала с черными глянцевыми корпусами новой формы и электроприводом. В задней части крыши «выросла» антенна в форме акульего плавника.

Также у автомобиля есть хромированная насадка на патрубок выпускной системы, спойлер на крышке багажника, двухцветные колесные диски.

А еще задние стекла с усиленной тонировкой и шильдики со словом Exclusive. Но это особенности комплектации вне зависимости от мотора и КПП. Что ж, в общем и целом, неплохо для планового улучшайзинга.

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8 ноября 2019
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