Mitsubishi представила новый кроссовер-минивэн

В августе 2017 года на автосалоне в Индонезии был представлен совершенно новый компактный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander. Автомобиль создали исключительно для рынков Юго-Восточной Азии. И надежды, что модель доберется и до Европы, не оправдались.

Сегодня ребята из Страны восходящего солнца представили компактвэн во внедорожной версии — Mitsubishi Xpander Cross. Последний, по сравнению со стандартной моделью, стал шире и обзавелся подретушированным дизайном, увеличенным на 20 мм клиренсом (до 225 мм), колесными арками с пластиковыми расширителями и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Новый Xpander Cross вмещает шесть пассажиров и вооружен модифицированным экономичным 1,5-литровым бензиновым мотором. Сборка авто для азиатских рынков будет налажена на индонезийском заводе в Чикаранге. О запуске вэна в Европе речи пока не идет.