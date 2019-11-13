Какая модель стала самым ходовым электрокаром в России

И хотя популярность экологически чистых автомобилей на нашем рынке за последние пару лет выросла в 3 раза, в количественном выражении продажи, согласитесь, по-прежнему выглядят смешно. Владение «электричкой» в России может оказаться проигрышной лотереей с учетом зимних холодов, зачастую непредсказуемых, и практически полного отсутствия инфраструктуры для этого вида транспорта.

Итак, лидером «вторички» стал хетчбэк Nissan Leaf, занявший 94,8% рынка. Стоит отметить, что в основном автомобиль у нас представлен с правым расположением руля за редчайшим исключением. И, понятно, попадает на отечественный рынок с пробегом по Японии.

Пальму первенства по продажам автомобилей «только с конвейера» принял британский Jaguar I-Pace (40%). Напомним, премиальный электромобиль представлен в версии EV400 в трех комплектациях. Суммарная мощность моторов — 400 л. с. при максимальном крутящем моменте в 696 Нм. Запаса хода без дополнительных подзарядок хватает на 470 км.