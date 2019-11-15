Какие кроссоверы Skoda завоевывают популярность по всему миру

В странах Западной Европы марка Skoda реализовала 39 300 автомобилей (+6,7%). Например, в Германии — наиболее крупном рынке региона — бренд сбыл 14 300 авто (+6,4%), в Испании — 2200 единиц (+15,0%), в Бельгии — 2000 штук (+17,8%) и в Швейцарии — 1900 машин (+37,2%).

В Центральной Европе за «чехами» к дилерам пришли 19 400 потребителей (+8,0%), а в Восточной, не считая России, — 4400 человек (+1,4%). Прошедший месяц в Китае ознаменовался продажами в 26 300 авто (+0,8%). В Индии автостроителю повезло гораздо меньше — всего 1300 экземпляров (-23,1%).

В рейтинге моделей первую строчку продолжает удерживать Skoda Octavia с результатом в 30 700 единиц (+5,7%). Напомним, 11 ноября состоялась премьера бестселлера, сменившего поколение с третьего на четвертое. Автомобиль подрос в габаритах, изменил внешность и блеснул последними технологиями.

Второе место досталось кроссоверу Skoda Kodiaq (16 300 штук, +74,6%). А тройку лидеров замыкает еще один «паркетник» — Karoq (12 700 машин, +3,4%). Последний в начале 2020 года прибудет в Россию. Его сборку наладят на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Четвертым и пятым пунктами следуют бюджетные Skoda Fabia (11 600 единиц, −20,9%) и Rapid (11 000 машин, −27,7%) соответственно.