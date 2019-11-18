Стартовали продажи двух обновленных «бюджетников» от Mitsubishi

Рестайлинговые Mitsubishi Mirage и Attrage получили внешность в свежем корпоративном стиле Dynamic Shield.

Кроме того, «бюджетники» теперь могут похвастать светодиодной головной оптикой и новыми оттенками окраски кузова — бриллиантовым белым и песочно-желтым оттенками.

Сладкая парочка щеголяет 15-дюймовыми легкосплавными дисками: у хетча они двухцветные, а у «четырехдверки» — серебристые.

Напомним, что Mitsubishi Mirage в некоторых странах известен как Space Star. Да и Attrage также имеет иное название — Mirage G4. Обе модели, помимо Таиланда, продаются в Северной Америке и иных странах.

В России же они не представлены. Хотя могли бы: ведь бюджетные компактные авто, особенно седаны, в нашей стране довольно популярны.