Стартовали продажи двух обновленных «бюджетников» от Mitsubishi

Фото: Mitsubishi
Японцы начали продавать сразу две бюджетных модели, пережившие обновление. Речь идет о хетчбэке Mitsubishi Mirage и соплатформенном седане Attrage, вышедших на рынок Таиланда. Позже авто приедут и в другие страны.

Рестайлинговые Mitsubishi Mirage и Attrage получили внешность в свежем корпоративном стиле Dynamic Shield.

Кроме того, «бюджетники» теперь могут похвастать светодиодной головной оптикой и новыми оттенками окраски кузова — бриллиантовым белым и песочно-желтым оттенками.

Сладкая парочка щеголяет 15-дюймовыми легкосплавными дисками: у хетча они двухцветные, а у «четырехдверки» — серебристые.

Напомним, что Mitsubishi Mirage в некоторых странах известен как Space Star. Да и Attrage также имеет иное название — Mirage G4. Обе модели, помимо Таиланда, продаются в Северной Америке и иных странах.

В России же они не представлены. Хотя могли бы: ведь бюджетные компактные авто, особенно седаны, в нашей стране довольно популярны.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто
18 ноября 2019
438