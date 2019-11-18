Дорогая экономия: какие проблемы ждут автовладельцев, не проверяющих высоковольтные провода

Совет «АвтоВзгляда»: в темное время суток попросите прохожего понажимать на педаль газа — велик шанс увидеть фейерверк из-под капота, не уступающий новогоднему. И вот почему.

Знаменитая на весь белый свет пиктограмма Check Engine аккуратно и вежливо намекает на то, что с зажиганием есть некоторые проблемы. Пропуски в одном из цилиндров. Нас так долго пугали этим значком, что автовладелец при одном только его появлении, рефлекторно набирает номер автосервиса и эвакуатора. А тут еще и вполне ощутимая вибрация двигателя, машина едет «в пол силы», надрываясь, и, кажется, что мотор через мгновение завернет узлом. Ласточка превращается в тыкву, и пора бежать за очередным кредитом?

Прежде всего, следует провести старый водительский ритуал: выйти, вдохнуть морозного воздуха, выпустить в атмосферу струю пара и пнуть колесо. Немного «стравив» напряжение внутри, открываем капот и видим… Да ничего мы там не видим, визуально все отлично. Вернее, все точно так же, как было вчера и позавчера, когда машина работала нормально.