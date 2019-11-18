Дорогая экономия: какие проблемы ждут автовладельцев, не проверяющих высоковольтные провода

Совет «АвтоВзгляда»: в темное время суток попросите прохожего понажимать на педаль газа — велик шанс увидеть фейерверк из-под капота, не уступающий новогоднему. И вот почему.
Знаменитая на весь белый свет пиктограмма Check Engine аккуратно и вежливо намекает на то, что с зажиганием есть некоторые проблемы. Пропуски в одном из цилиндров. Нас так долго пугали этим значком, что автовладелец при одном только его появлении, рефлекторно набирает номер автосервиса и эвакуатора. А тут еще и вполне ощутимая вибрация двигателя, машина едет «в пол силы», надрываясь, и, кажется, что мотор через мгновение завернет узлом. Ласточка превращается в тыкву, и пора бежать за очередным кредитом?
Прежде всего, следует провести старый водительский ритуал: выйти, вдохнуть морозного воздуха, выпустить в атмосферу струю пара и пнуть колесо. Немного «стравив» напряжение внутри, открываем капот и видим… Да ничего мы там не видим, визуально все отлично. Вернее, все точно так же, как было вчера и позавчера, когда машина работала нормально.
Признаки износа высоковольтных проводов — самой популярной и массовой причины появления того самого желтого сигнала SOS на приборной панели — нельзя разглядеть на холостых оборотах. А вот если сосед или коллега нажмет на педаль газа, то можно и без микроскопа увидеть россыпь искр, исходящих от проводов. Это означает, что пора заехать в «Автозапчасти». Кстати, любая желтая пиктограмма, в отличии от красной, позволяет движение своим ходом.
Но высоковольтные провода не умирают мгновенно: сначала начинает расти сопротивление, нагружая систему и вызывая пропуски зажигания. Провод нагревается, его начинает пробивать, появляется искра, которая станет пламенем от минимального подтека бензина под капотом. Заметить это практически невозможно: ну не будете же каждые выходные проверять проводку мультиметром!
Народ наш хитер на выдумку и не спешит расставаться с кровно заработанными по первому требованию: высоковольтные провода стоят недешево даже на продукцию родного автопрома, а уж на подержанную иномарку и вовсе выльются в копеечку. Более того, «оригинальные», «спортивные» и прочие улучшенные сами по себе имеют сопротивление — все ради борьбы с помехами в радио. Дело, конечно, но нам бы толковую искру…
Давным-давно разработана вполне действенная схема: за 250 рублей можно приобрести трехметровый кабель для неоновых вывесок, который позволит собрать долгоиграющий комплект высоковольтных проводов.
Процесс несложный: режем покупку на куски нужной длины, а наконечники снимаем со старых проводов, ведь изнашивается сам провод, а не навершия. Такой провод и греться будет меньше — заложенного сопротивления в нем нет, оплетка выполнена куда качественнее, а сам провод — из меди, а не дешевого алюминия. Работа займет около часа, а результат будет радовать годами.
Высоковольтные провода надо менять с каждым вторым комплектом свечей или каждые 60 000 км. Но всенародная бережливость, переходящая в жадность, приводит к тому, что провода живут под капотом куда дольше, чем положено. В результате начинают умирать своей смертью, прихватывая в могилу десятки литров бензина, стартер и свечи. Со временем повышается сопротивление самого провода, что в итоге может стать причиной замены модуля зажигания. Дорогая выходит экономия.