Первые российские электрокары получили бюджетный ценник

В серию электрокары Zetta планируется запустить в первом квартале следующего года. В данный момент автомобили проходят сертификацию для продаж, пишет информагентство ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что субкомпактный электромобиль будут собирать в Тольятти на мощностях Волжского автозавода. Правда, тогда официальный представитель LADA порталу «АвтоВзгляд» эту информацию не подтвердил.

Напомним, что «зеленые» Zetta приводятся в движение мотор-колесами суммарной мощностью 72,4 кВт (98 л. с.) и максимальным крутящим моментом в 800 Нм. А размещенные под полом литий-ионные батареи обеспечивают запас хода на одной зарядке до 200 км.

Новинка, чья скорость будет ограничена 120 км/ч, предложат как с передним приводом, так и с полным. Ценник сулят неожиданно гуманный — 450 000 рублей.