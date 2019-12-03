Infiniti начала продавать в России кроссоверы и внедорожники на выгодных условиях

Японцы предлагают до конца года приобрести Infiniti QX50 в кредит на два года со ставкой в 0,1%. Если воспользоваться программой Trade-in, то первый взнос можно выплатить за счет сданного дилеру авто.

Напомним, паркетник оснащается двухлитровым мотором VC-Turbo мощностью 249 л. с., работающим вместе с вариатором и системой полного привода. Ценник начинается от 3 075 000 рублей.

Под предновогоднюю акцию попал и внедорожник Infiniti QX80. Здесь ставка — 4,5%, а срок выплаты — 3 года. «Вездеход» комплектуется 405-сильным V8 объемом 5,6 л, агрегатированным с семискоростным «автоматом», распределяющим тягу на все колеса, и оценивается 5 295 000 рублей.

Между тем, компания Infiniti собирается полностью электрифицировать свой модельный ряд. Помимо авто на батарейках, бренд будет выпускать и гибридные «легковушки». Причем автостроитель уже разработал новую платформу для будущей «зеленой» продуктовой линейки.