Какие специалисты позарез нужны сегодня российским автодилерам

Так, проанализировав базу опубликованных вакансий, эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что больше всего этому бизнесу не хватает менеджеров по продажам автомобилей и специалистов по продажам финансовых услуг. В сумме объявления о найме таких специалистов составляют 18% всех предложений о найме на работу. Что, впрочем, и вполне объяснимо — на падающем рынке от хорошего продавца зависит многое.

Как, кстати сказать, и от менеджеров для ежедневного общения с клиентами и решения ряда вопросов — от информирования о специальных условиях на автомобили до записи на встречу или тест-драйв. Понятно, что эти позиции в автобизнесе не самые престижные и оплачиваемые, но как первая ступенька в карьере — почему бы и нет? Тем более, что небольшой рост по вакансиям в 2% отмечен и тут.

Впрочем, автодилеры понимают, что живут не только, а может быть — и не столько продажами, но и гарантийным, и постгарантийным обслуживанием реализованных транспортных средств. И учитывая высокую конкруренцию в сфере ремонта машин, гоняются за профессионалами своего дела из числа автомехаников (16% опубликованных вакансий), арматурщиков (8%), маляров (7%) и даже водителей-перегонщиков (6%). В целом же спрос на таких спецов в этом году вырос на 8%.