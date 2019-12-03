Какие специалисты позарез нужны сегодня российским автодилерам

Так, проанализировав базу опубликованных вакансий, эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что больше всего этому бизнесу не хватает менеджеров по продажам автомобилей и специалистов по продажам финансовых услуг. В сумме объявления о найме таких специалистов составляют 18% всех предложений о найме на работу. Что, впрочем, и вполне объяснимо — на падающем рынке от хорошего продавца зависит многое.
Как, кстати сказать, и от менеджеров для ежедневного общения с клиентами и решения ряда вопросов — от информирования о специальных условиях на автомобили до записи на встречу или тест-драйв. Понятно, что эти позиции в автобизнесе не самые престижные и оплачиваемые, но как первая ступенька в карьере — почему бы и нет? Тем более, что небольшой рост по вакансиям в 2% отмечен и тут.
Впрочем, автодилеры понимают, что живут не только, а может быть — и не столько продажами, но и гарантийным, и постгарантийным обслуживанием реализованных транспортных средств. И учитывая высокую конкруренцию в сфере ремонта машин, гоняются за профессионалами своего дела из числа автомехаников (16% опубликованных вакансий), арматурщиков (8%), маляров (7%) и даже водителей-перегонщиков (6%). В целом же спрос на таких спецов в этом году вырос на 8%.
– База вакансий формируется исходя из приоритетов развития компании и запросов клиентов, чтобы сделать процесс покупки и обслуживание максимально удобными и качественными, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию на рынке директор HR-департамента АГ «АВИЛОН» Ольга Коростелева. — Так, например автодилеры стараются повышать качество общения с клиентом, и развивают отделы телемаркетинга, чтобы покупатель был максимально информирован о различных условиях покупки и мог получить все услуги оперативно, будь то запись на сервисное обслуживание или тест-драйв. Вместе с тем, направление сервисного обслуживания у дилеров сегодня также в приоритете: за последние 3—5 лет спрос на него у официальных дилеров существенно вырос, и они стремятся сформировать свой штат высококвалифицированных специалистов…
Кроме того, в 2019 году сохранили тенденцию к росту специалисты отдела информационных технологий: программисты, инженеры и разработчики. А среди штучных, узкопрофильных специалистов, которые требуются автодилерам, отмечены технический эксперт, владеющий технологией ремонта автомобилей определенного бренда, а также диагност-электрик с навыками диагностики автомобилей конкретной марки.