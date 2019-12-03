Какие специалисты позарез нужны сегодня российским автодилерам

Фото avtovzglyad.ru
Несмотря на хроническое уже падение российского авторынка, отечественные продавцы новых машин чувствуют себя довольно уверенно, если судить по росту числа объявлений о найме автодилерами новых сотрудников. При этом ритейлерам требуются не только чистые, так сказать, продажники, но сервисмены, хотя первые, как выяснил портал «АвтоВзгляд», востребованы куда больше.

Так, проанализировав базу опубликованных вакансий, эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что больше всего этому бизнесу не хватает менеджеров по продажам автомобилей и специалистов по продажам финансовых услуг. В сумме объявления о найме таких специалистов составляют 18% всех предложений о найме на работу. Что, впрочем, и вполне объяснимо — на падающем рынке от хорошего продавца зависит многое.

Как, кстати сказать, и от менеджеров для ежедневного общения с клиентами и решения ряда вопросов — от информирования о специальных условиях на автомобили до записи на встречу или тест-драйв. Понятно, что эти позиции в автобизнесе не самые престижные и оплачиваемые, но как первая ступенька в карьере — почему бы и нет? Тем более, что небольшой рост по вакансиям в 2% отмечен и тут.

Впрочем, автодилеры понимают, что живут не только, а может быть — и не столько продажами, но и гарантийным, и постгарантийным обслуживанием реализованных транспортных средств. И учитывая высокую конкруренцию в сфере ремонта машин, гоняются за профессионалами своего дела из числа автомехаников (16% опубликованных вакансий), арматурщиков (8%), маляров (7%) и даже водителей-перегонщиков (6%). В целом же спрос на таких спецов в этом году вырос на 8%.

Фото avtovzglyad.ru

– База вакансий формируется исходя из приоритетов развития компании и запросов клиентов, чтобы сделать процесс покупки и обслуживание максимально удобными и качественными, — комментирует по просьбе портала «АвтоВзгляд» ситуацию на рынке директор HR-департамента АГ «АВИЛОН» Ольга Коростелева. — Так, например автодилеры стараются повышать качество общения с клиентом, и развивают отделы телемаркетинга, чтобы покупатель был максимально информирован о различных условиях покупки и мог получить все услуги оперативно, будь то запись на сервисное обслуживание или тест-драйв. Вместе с тем, направление сервисного обслуживания у дилеров сегодня также в приоритете: за последние 3—5 лет спрос на него у официальных дилеров существенно вырос, и они стремятся сформировать свой штат высококвалифицированных специалистов…

Кроме того, в 2019 году сохранили тенденцию к росту специалисты отдела информационных технологий: программисты, инженеры и разработчики. А среди штучных, узкопрофильных специалистов, которые требуются автодилерам, отмечены технический эксперт, владеющий технологией ремонта автомобилей определенного бренда, а также диагност-электрик с навыками диагностики автомобилей конкретной марки.

автопродажи, авторынок, дилеры
3 декабря 2019
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