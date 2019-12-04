Volkswagen отзывает кроссоверы и седаны из-за бракованных подушек безопасности

Под сервисное мероприятие попали паркетники Volkswagen Tiguan и седаны Passat CC из-за дефектных подушек безопасности. Речь идет о конденсаторах в блоке управления айрбэгов, изготовленных с нарушениями технологии. Недочет может вызвать самопроизвольное отключение подушек. Об этом сообщит контрольная лампа на «приборке».

Специалисты предупреждают, что такой выход из строя подушек безопасности может быть воспринят электроникой автомобиля, как сигнал об их раскрытии во время столкновения. Тогда не исключено, что сработают преднатяжители ремней безопасности.

Представители марки в ближайшее время постараются оповестить о проблеме хозяев авто. Правда, машины были проданы достаточно давно и вполне могли успеть сменить владельцев.

В этом случае лучший способ понять, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв — зайти на сайт «Росстандарта» и воспользоваться интерактивным поиском в разделе «Сервисы», где потребуется ввести VIN.

Напомним, что в сентябре немцы инициировали сервисную акцию с участием хетчбэков Volkswagen Golf, а также кроссоверов Audi Q3 и «пятидверок» Seat Leon из-за неисправности в моторе.