На новой платформе Geely будут выпускать авто разных марок для продажи в России

Возьмем, к примеру, быстро развивающуюся компанию Geely, с потрохами купившую Volvo, владеющую контрольным пакетом акций Lotus и Proton, а также производством легендарных лондонских кэбов, всевозможных комплектующих и агрегатов.

Качество изделий системы «Джили» мы уже могли оценить по последней новинке бренда — кроссовере Atlas. На подходе уж пара новых внедорожников, еще более ладно скроенных и технологичных. В их числе — «космический» FY11, чье название наверняка изменится по приезду в Россию, и представленная на минувшем Московском автосалоне модель SX11. Последнюю уже переименовали для нас в «крутое» Coolray. Именно этот автомобиль первым и поступит в продажу, а вот чем он так крут, портал «АвтоВзгляд» выяснил, посетив фирменный R&D-центр Geely в китайском Нинбо.