На новой платформе Geely будут выпускать авто разных марок для продажи в России

Возьмем, к примеру, быстро развивающуюся компанию Geely, с потрохами купившую Volvo, владеющую контрольным пакетом акций Lotus и Proton, а также производством легендарных лондонских кэбов, всевозможных комплектующих и агрегатов.
Качество изделий системы «Джили» мы уже могли оценить по последней новинке бренда — кроссовере Atlas. На подходе уж пара новых внедорожников, еще более ладно скроенных и технологичных. В их числе — «космический» FY11, чье название наверняка изменится по приезду в Россию, и представленная на минувшем Московском автосалоне модель SX11. Последнюю уже переименовали для нас в «крутое» Coolray. Именно этот автомобиль первым и поступит в продажу, а вот чем он так крут, портал «АвтоВзгляд» выяснил, посетив фирменный R&D-центр Geely в китайском Нинбо.
Кроссовер Geely Coolray стал первой ласточкой, созданной на новейшей платформе BMA (B-segment Modular Architecture). Азиаты в содружестве со специалистами из двух десятков стран трудились над ней, руководствуясь принципами трансформации «двоюродной» CMA, разработанной инженерами Volvo.
Новая архитектура позволяет до 70% унифицировать модели, а постройка автомобиля занимает не больше 1,5 лет. К тому же, открываются возможности эргономично компоновать агрегаты, увеличивая простор в салоне и грузовом отсеке.
Колесная база «тележки» — от 2550 до 2700 мм, колея — от 1500 до 1600 мм. По сути, это основа для строительства целой россыпи машин: начиная с седанов и хетчбэков, заканчивая вэнами и кроссоверами. В случае с первопроходцем речь идет о компактной модели. «Кулрей» высотой в 1609 мм достигает в длину 4330 мм, а в ширину — 1800 мм при колесной базе в 2600 мм. Качества ради и защиты для силовая структура автомобиля на 70% состоит из высокопрочной стали.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд»главный инженер платформы BMA Кент Бовелан, не обходится без горячей штамповки, а еще, что немаловажно, бездонного коктейля умной электроники, отвечающей за активную безопасность. А еще тут полуавтономная система самопилотирования. Круто? Еще как!
Что касается агрегатов, то архитектура рассчитана на применение наддувных бензиновых моторов и «гибридов» с тяговой АКБ в центральном тоннеле. Кроссовер Geely Coolray обзавелся 1,5-литровым турбодвижком, выдувающим 177 сил мощности, а в дуэте с ним может выступать механическая «пятиступка», либо вариатор. Привод — безальтернативный передний.
Правда, российские спецификации новинки могут отличаться от представленных на домашнем рынке. Зато совершенно точно нам достанутся адаптивный круиз-контроль, ассистент при движении на склоне, система мониторинга по всему периметру авто и даже возможность выхода в глобальную Паутину. Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на цене автомобиля. В противном случае, китайцев ждет фиаско.
Кстати, новая архитектура ляжет в основу машин и других марок. Да-да, причем производство моделей семейства BMA наладят не только у себя на родине, но и в Европе, Южной Америке, Африке и Ближнем Востоке. Из свежеиспеченных автомобилей до России докатятся будущие изделия Volvo, в частности субкомпактный кроссовер XC20, а также любопытные поделки китайско-шведского бренда Lynk&Co, заявившего о намерениях ворваться в нашу страну на минувшем Шанхайском автосалоне.
Впрочем, это еще не все. Как вам нравится идея вывести на мировой рынок забытые, а многим и вовсе не знакомые авто малайзийской марки Proton? Забавная, кстати, продукция. Лишь бы только пресловутую модель Perdana ребята из КНР не забыли назвать более благозвучным именем. А то ведь коммерческий успех зависит не только от внятных позиционирования и ценовой политики.