Почему в России подержанные автомобили стали чаще покупать в кредит

В первом полугодии уходящего года кредитов на новые автомобили россияне взяли на 12% больше, чем годом ранее, а на «бэушные» машины — на 33%. Все дело в росте цен на авто. Сыграло свою роль и понижение ставок на «вторичке», как объяснили специалисты «Авилон».

Для наглядности еще немного статистики. Так, средний прайс на автомобили, купленные на заемные средства, в масс-сегменте вырос на 12%, на премиальные машины — на 10%, а на Luxury — на 17,6%.

Кстати, результаты соцопроса, проведенного в октябре, показали, что только 22% россиян покупают автомобили в кредит. 63,2% опрошенных приобрели личный транспорт на накопленные деньги. Подробности об исследовании — здесь.