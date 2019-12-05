Почему в России подержанные автомобили стали чаще покупать в кредит

Фото: guideautoweb.com
В этом году выросли продажи автомобилей, купленных в кредит. Причем в сегменте новых машин рост оказался не на столько значительным, как на вторичном рынке. Эксперты объяснили, почему на подержанные авто начали брать больше займов.

В первом полугодии уходящего года кредитов на новые автомобили россияне взяли на 12% больше, чем годом ранее, а на «бэушные» машины — на 33%. Все дело в росте цен на авто. Сыграло свою роль и понижение ставок на «вторичке», как объяснили специалисты «Авилон».

Для наглядности еще немного статистики. Так, средний прайс на автомобили, купленные на заемные средства, в масс-сегменте вырос на 12%, на премиальные машины — на 10%, а на Luxury — на 17,6%.

Кстати, результаты соцопроса, проведенного в октябре, показали, что только 22% россиян покупают автомобили в кредит. 63,2% опрошенных приобрели личный транспорт на накопленные деньги. Подробности об исследовании — здесь.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автокредит
5 декабря 2019
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