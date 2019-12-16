В России стартовали продажи новейшего кроссовера Opel Grandland X

За раздельный климат-контроль, адаптивный свет, возможность выбора режимов езды — в зависимости от дорожных условий, а также набор умных систем безопасности, включая функцию чтения знаков, мониторинг по всему периметру авто и индикатор разметки придется доплатить не менее 250 000 рублей.

А самая навороченная версия Opel Grandland X с «кожей-рожей», анатомическими креслами с вентиляцией, «автопарковщиком», беспроводной зарядкой для смартфонов и панорамной крышей попросит за себя без малого 2 200 000 рублей. К слову, донорский Peugeot 3008 обойдется на 250 000 дешевле.

Между тем, у себя на родине Opel Grandland X предлагается и с полным приводом, и с экономичным дизелем, и с куда более шустрой восьмиступенчатой коробкой передач. Впрочем, будь такие машины у нас на рынке — цены были бы гораздо выше.