В России стартовали продажи новейшего кроссовера Opel Grandland X

Фото: Вячеслав Василенко
Немецкий бренд Opel вернулся в Россию. И не абы с чем, а с новейшим кроссовером Grandland X, чье производство налажено на заводе в Айзенахе. Каждый час предприятие выпускает по 30 автомобилей. Сколько же стоит конкурент Nissan Qashqai и Toyota RAV4?

Кроссовер Opel Grandland X, созданный по лекалам французского Peugeot 3008, представлен у нас в трех вариантах исполнения и с безальтернативным 1,6-литровым турбодвижком, «выдувающим» 150 сил мощности. Коробка — шестискоростной гидромеханический «автомат». Привод — только передний.

По умолчанию паркетник оснащен полностью диодной оптикой, задними парктрониками, мультимедиа с тачскрином о восьми дюймах, а также единственным USB-слотом и зимним пакетом опций. В их числе — обогрев лобового стекла, руля и передних кресел.

Цена стартовой версии — 1 800 000 рублей.

Фото: Вячеслав Василенко

За раздельный климат-контроль, адаптивный свет, возможность выбора режимов езды — в зависимости от дорожных условий, а также набор умных систем безопасности, включая функцию чтения знаков, мониторинг по всему периметру авто и индикатор разметки придется доплатить не менее 250 000 рублей.

А самая навороченная версия Opel Grandland X с «кожей-рожей», анатомическими креслами с вентиляцией, «автопарковщиком», беспроводной зарядкой для смартфонов и панорамной крышей попросит за себя без малого 2 200 000 рублей. К слову, донорский Peugeot 3008 обойдется на 250 000 дешевле.

Между тем, у себя на родине Opel Grandland X предлагается и с полным приводом, и с экономичным дизелем, и с куда более шустрой восьмиступенчатой коробкой передач. Впрочем, будь такие машины у нас на рынке — цены были бы гораздо выше.

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16 декабря 2019
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