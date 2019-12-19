Jaguar Land Rover начинает строить супервыносливые внедорожники

Основанная в 1985 году компания Bowler более 30 лет производила раллийные внедорожники, построенные из серийных Land Rover Defender и Range Rover. Официально два английских бренда заключили партнерское соглашение в 2012 году. После чего свет увидела серия гонок Defender Challenge, просуществовавшая с 2014 по 2016 год.

— Теперь бренд может достичь новых успехов уже в составе компании Jaguar Land Rover, — сообщил руководитель подразделения SVO Майкл ван дер Занде. — Сейчас все наши усилия сосредоточены на том, чтобы обеспечить полную поддержку сотрудников Bowler в процессе перехода в состав Jaguar Land Rover.

Так, Jaguar Land Rover полностью завладел бизнесом Bowler. Но штаб-квартира последнего, как и прежде, остается в городе Белпер графства Дербишир. Значит разработкой экстремальных внедорожников инженеры «Боулер» будут заниматься в родных стенах.

Между тем, Land Rover не забывает и о городских вседорожниках. По некоторым данным, марка планирует расширить продуктовую линейку роскошным Range Rover Crossover, который по исполнению вполне можно будет сравнивать с автомобилями Bentley и Rolls-Royce.