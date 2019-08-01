Британцы придумали способ, как сделать из старых Land Rover Defender новые

Подразделение Land Rover Classic, занимающееся восстановлением и обслуживанием автонаследия бренда, незадолго до премьеры Land Rover Defender нового поколения представила несколько пакетов доработок для внедорожников предыдущих генераций.
Британские разработчики вдохновились успехом Land Rover Defender в ограниченной серии Works V8, выпущенным в честь 70-летней годовщины бренда. Пакеты обновлений подходят для «вездеходов», произведенных с 1994 по 2016 год, в трехдверных и пятидверных кузовах. Минимальный набор — это 18-дюймовые кованые колесные диски Sawtooth, устанавливаемые на все авто, попадающие под программу.
Имеется пакет Suspension Upgrade Kit для машин, собранных с 2007 года. Он включает модернизированные детали подвески и ее перенастройку. Более глобальные доработки — Handling Upgrade Kit, где помимо дисков и усовершенствованной подвески, предложены улучшенные тормозные диски, колодки и суппорты.
Самый обширный комплект под названием Classic Works Upgrade Kit устанавливается только на машины, изготовленные не ранее 2012 года, с 2,2-литровым мотором TDCi. В этот надор входят диски, доработки для подвески и тормозов. Кроме того, пакет вмещает внедорожную «резину» и перепрошивку движка.
Но если вы уже собрались бежать за апгрейдом для своего старенького внедорожника, притормозите. Пакеты можно заказать и установить только в Британии на производственных площадках Land Rover Classic или у местных дилеров.
Между тем, новый «Деф» уже подходит к завершению ходовых испытаний. Премьера авто намечена на сентябрь. Скорее всего, дебют состоится на Франкфуртском автосалоне.