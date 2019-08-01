Британцы придумали способ, как сделать из старых Land Rover Defender новые

Самый обширный комплект под названием Classic Works Upgrade Kit устанавливается только на машины, изготовленные не ранее 2012 года, с 2,2-литровым мотором TDCi. В этот надор входят диски, доработки для подвески и тормозов. Кроме того, пакет вмещает внедорожную «резину» и перепрошивку движка.

Но если вы уже собрались бежать за апгрейдом для своего старенького внедорожника, притормозите. Пакеты можно заказать и установить только в Британии на производственных площадках Land Rover Classic или у местных дилеров.

Между тем, новый «Деф» уже подходит к завершению ходовых испытаний. Премьера авто намечена на сентябрь. Скорее всего, дебют состоится на Франкфуртском автосалоне.