LADA Vesta получила новую комплектацию

Фото: LADA
Среди комплектаций LADA Vesta появилась новая: седан, универсал и их cross-версии получили более богатое оснащение. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

«Четырехдверки» и «сараи» LADA Vesta с нового года начали выходить еще в одной версии, получившей название Comfort Winter. По сути, набор оборудования новинки повторяет список оснащения авто в варианте Comfort Image, пропавшего с официального сайта. Но есть два отличия — рулевое колесо отделали кожей и снабдили подогревом.

Таким же рулем обзавелась еще и «Веста» Comfort Multimedia. Кстати, новое оснащение увеличило ценник машины на 13 000 рублей. Стоит отметить, что ранее это оборудование было доступно лишь для авто в более богатых комплектациях Luxe и Exclusive.

Кстати, АВТОВАЗ может похвастать и другими новинками. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в середине января начались продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Основные доработки коснулись салона. Подробности можно узнать здесь.

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24 января 2020
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