Немцы заканчивают дорожные тесты Volkswagen Transporter нового поколения

На фото Volkswagen Transporter 2016 модельного года
Хотя Volkswagen Transporter обновился буквально весной, получив подретушированную внешность и салон, в сентябре во время ходовых испытаний был замечен фургон новой генерации. Теперь же авто вновь вывели на дороги общего пользования, чтобы протестировать новинку морозной зимой.

Новый коммерческий Volkswagen Transporter и пассажирский Multivan получат укороченный капот, новую оптику и иную радиаторную решетку. Об этом можно судить по снимкам, опубликованным зарубежным изданием Carscoops.

Кроме того, фургон получит большее по площади лобовое стекло и раздвоенные передние стойки, освобождающие место еще для одного маленького окошка. Эксперты предполагают, что вкупе это даст гораздо лучший обзор, нежели на нынешних VW T6.

Фото: Carscoops

Не осталось сомнений, что Transporter получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети.

Кстати, шпионские фото позволяют впервые заглянуть в салон Volkswagen T7 и рассмотреть часть передней консоли. Авто получит внушительных размеров виртуальную панель приборов и монитор мультимедийного комплекса, расположившихся, похоже, в единой плоскости.

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5 февраля 2020
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