Немцы заканчивают дорожные тесты Volkswagen Transporter нового поколения

Новый коммерческий Volkswagen Transporter и пассажирский Multivan получат укороченный капот, новую оптику и иную радиаторную решетку. Об этом можно судить по снимкам, опубликованным зарубежным изданием Carscoops.
Кроме того, фургон получит большее по площади лобовое стекло и раздвоенные передние стойки, освобождающие место еще для одного маленького окошка. Эксперты предполагают, что вкупе это даст гораздо лучший обзор, нежели на нынешних VW T6.
Не осталось сомнений, что Transporter получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки от сети.
Кстати, шпионские фото позволяют впервые заглянуть в салон Volkswagen T7 и рассмотреть часть передней консоли. Авто получит внушительных размеров виртуальную панель приборов и монитор мультимедийного комплекса, расположившихся, похоже, в единой плоскости.