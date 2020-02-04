Немцы заканчивают дорожные тесты Volkswagen Transporter нового поколения

Новый коммерческий Volkswagen Transporter и пассажирский Multivan получат укороченный капот, новую оптику и иную радиаторную решетку. Об этом можно судить по снимкам, опубликованным зарубежным изданием Carscoops.

Кроме того, фургон получит большее по площади лобовое стекло и раздвоенные передние стойки, освобождающие место еще для одного маленького окошка. Эксперты предполагают, что вкупе это даст гораздо лучший обзор, нежели на нынешних VW T6.