Путеводитель: как провести двухнедельный отпуск в Европе на своей машине

Долго мерзнуть не хотелось и, наслаждаясь видом на синее море и долину, освещенную рыжим закатным солнцем, мы покатились вниз. Здесь особенно хорошо понимаешь, зачем «автомату» микроавтобуса спортивный режим — DSG уверенно тормозит двигателем, скидывая передачу следом за очередным касанием педали тормоза. Обгонять малолитражки на виражах и ехать быстрее ветра под расходомер, показывающий близкие к нулевым значения? Чудеса случаются!

Утром следующего дня мы уже подъезжали к Афинам, огромному мегаполису, давно позабывшему свои греческие корни. Руины немногочисленных античных храмов далеки от того, что можно увидеть, например на Кипре. Исключение — Акрополь, за которым мы сюда и ехали. Не знаю, какая его часть сохранилась первозданной, а какая — плод трудов реставраторов, но своей монументальностью комплекс на холме поражает. Как и вид с него.

Море домиков, обтекающее горы и холмы, отсюда смотрится потрясающе. Главное — не спускаться вниз, к пробкам, хаотичному движению и забитым парковкам. По крайней мере за рулем, Афинское метро, на котором мы немного покатались, поразило своей тишиной, аккуратностью и чистотой — центральные станции больше похожи на музеи!

И все же мало какой мегаполис сравнится с небольшими прибрежными городами, с улиц и набережных которых просто не хочется уходить. Настоящая Греция не в Афинах, она здесь, и в крошечных деревеньках на юге, 5—10 каменных домов с черепичными крышами, церквушка, бескрайние рощи и скрипучие пикапы, возящие мешки со свежесобранными оливками.

Не знаю, что заставило нас задержаться здесь почти на шесть дней, не то атмосфера приветливости и спокойствия, не то +18, замеченные на градуснике в самой южной части, на полуострове Пелопоннес. Никаких особенных достопримечательностей, кроме, разве что Коринфского канала, здесь нет, а уезжать не хочется!

В отличии от юга, север Греции сложно назвать приветливым — Османская империя не отступила и здесь, турецкие даже сувениры! Мечети, базары, рынки, такой Грецию себе никто из нас не представлял. Не думали мы и о том, что на границе с Албанией можно потратить более четырех часов — даром, что все эти страны входят в еврозону, погранконтроль никто не отменял.